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Росія перейшла до нової тактики атак: Зеленський пояснив, яка її мета

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія перейшла до нової тактики атак: Зеленський пояснив, яка її мета
Зеленський закликав Міноборони та військових максимально наростити можливості для перехоплення всіх типів російських дронів
фото: Офіс президента

РФ дедалі частіше атакує Україну невеликими хвилями протягом багатьох годин, намагаючись виснажити людей і ППО

Росія змінила тактику повітряних атак і тепер намагається виснажувати Україну та українців постійними ударами безпілотників, зокрема реактивними «Шахедами». Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповідей військових щодо захисту українського неба, повідомляє «Главком».

«Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів – багато реактивних «Шахедів», – сказав президент.

За його словами, лише за останні чотири дні Росія запустила по Україні майже 1,5 тисячі дронів різних типів. Близько 800 із них були реактивними.

Значну частину безпілотників українські військові знищують, однак саме реактивні дрони залишаються найскладнішими цілями.

«Найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація», – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що чотири українські компанії вже створили дрони-перехоплювачі для боротьби з такими цілями. За його словами, одна з розробок показала найкращі результати.

Зеленський закликав Міноборони та військових максимально наростити можливості для перехоплення всіх типів російських дронів.

«Восени потрібно дати відповідь і довести рівень збиття точно вище, ніж 90%», – наголосив він.

Нагадаємо, 29 серпня російський безпілотник влучив у склад у селі Мила Бучанського району, після чого розпочалася масштабна детонація боєприпасів. Вибухами було пошкоджено житлову забудову та інфраструктуру. Раніше повідомлялося, що 34 загиблих перебували у пансіонаті для літніх людей.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що перше влучання припало на склад боєприпасів, якого, за його словами, не мало бути поруч із житловою забудовою. Він наголосив, що необхідно встановити людей, відповідальних за рішення щодо розміщення такого об'єкта

Після трагедії Міністерство оборони закликало провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. У відомстві наголосили, що склади з вибухівкою не повинні розташовуватися поблизу житлових будинків.

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Теги: росія авіація Міноборони військові Володимир Зеленський президент безпілотник перехоплення

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