«Чорна» діра у бюджеті РФ: нафтогазові доходи впали на 22%

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Чорна» діра у бюджеті РФ: нафтогазові доходи впали на 22%
Росія втрачає гроші від продажу нафти
фото із відкритих джерел

Нафтогазові доходи бюджету РФ за вісім місяців суттєво знизилися 

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України. Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством фінансів РФ, пише «Главком».

Головними факторами, що призвели до такого різкого скорочення доходів, є падіння цін на російську нафту марки Urals, а також значне скорочення експорту газу.

За даними Міністерства фінансів РФ, основна причина – зниження середньої ціни на нафту. Попри те, що надходження нафтогазових доходів перевищили базовий рівень, є ризики подальшого зниження доходів країни-агресорки через ослаблення цінової кон'юнктури у світі.

Мінфін зазначає, що накопичення додаткових нафтогазових доходів у періоди сприятливої ​​цінової кон'юнктури та використання коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) на покриття недоотриманих доходів забезпечують стабільність бюджетної системи до коливань.

Нафтогазові доходи федерального бюджету за той же період зросли на 14,3% і склали 17,7 трлн рублів. Надходження оборотних податків, включаючи ПДВ, збільшились на 6%, що відповідає тенденціям охолодження внутрішнього попиту та інфляції.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Захід ввів санкції, які, хоч і не повністю зупинили російський експорт, але змусили Росію продавати нафту зі значною знижкою. Це призвело до того, що середня ціна на Urals впала, що безпосередньо вплинуло на обсяги доходів.

Різке падіння нафтогазових доходів створює серйозну загрозу для стабільності російської економіки. Дохід від продажу нафти та газу становить близько третини федерального бюджету. Недоотримані кошти змушують уряд шукати нові джерела фінансування, що, зокрема, призводить до зростання податкового тиску на інші сектори економіки, та збільшення запозичень.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ. 

До слова,  удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах та експортних об'єктах можуть збільшити глобальні прибутки від переробки нафти у США. 

