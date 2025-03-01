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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Трамп і Зеленський. Наслідки

glavcom.ua
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фото: reuters

Ми увійшли в глибокий і особистісний конфлікт з президентом США

• 1 •

Почати потрібно з висновку в стилі капітан-очевидність. Вірогідність припинення вогню весною 2025 різко впала. Ще не нуль, але…

• 2 •

Переможцем в цьому раунді переговорів стала Європа. Поки триває війна в Україні - США буде дуже складно змусити ЄС добровільно піти на перенесення технологій в Америку. В цій ситуації, без угоди по Україні, республіканці не зможуть автоматично зіграти в гру «ми не піднімемо мита на європейські товари на 25%, якщо ви перенесете свої технології в США». Формула миру ЄС дуже проста: в умовах мирного плану має бути врахована позиція ЄС, де Трамп не має права не лише приймати одноосібні рішення, але й навіть вирішального голосу. Але це поки лише стартові побажання ЄС і США. Трамп не відмовився від ідеї перенесення технологій, а ЄС шукає точки обʼєднання.

• 3 •

За цих умов різко ускладнюється можливість реалізації угоди, яку пропонував Путін. Нагадаю, це пропозиція завести США в спільні підприємства по видобутку ресурсів і створення посередника, який би забезпечив вихід російських товарів на ринки «недружніх країн» з подальшим ослабленням санкцій.. Це угода на десятки мільярдів доларів вже зараз, але її реалізація залежить від позиції ЄС. Зараз європейці точно на це не підуть. Але ця угода ще може стати частиною майбутнього торгу США-ЄС.

• 4 •

Питання на яке немає відповіді зараз – американські санкції проти РФ. Які саме питання відкриті?

  • На скільки запрацюють чи не запрацюють останні санкції Байдена. Нагадаю, вони вступають в дію наприкінці березня і, в ідеалі , можуть обвалити експорт російської нафти на 15%. Підкреслюю, в ідеалі.
  • Чи будуть вводитися нові санкції від США? Це одне з базових питань, бо очікування стресу є одним з вагомих факторів як для внутрішніх процесів в російській економіці так і для тих країн ( компаній), які голові до ризикованого, але високомаржинальоого бізнесу по обходу санкцій. Відсутність нових санкцій - це стабілізація і навіть часткова перемога для РФ.

• 5 •

Постачання зброї в Україну від США буде багато в чому залежати від того, як працюватиме громадська думка всередині США. Поки відповіді на це питання у мене нема.

• 6 •

За логікою, в середньостроковій перспективі на горизонті має зʼявитися Китай, як посередник. Але це буде явно не зараз. Китаю також вкрай важливо перетягнути на свою сторону ЄС і його зусилля будуть направлені на вирішення «українського конфлікту» перш за все в рамках угод з ключовими столицями ЄС.

• 7 •

Ми увійшли в глибокий і особистісний конфлікт з президентом США, який практично неможливо вирішити. Це буде мати внутрішньополітичні наслідки всередині країни. Вони будуть залежати від рейтингу Володимира Зеленського. Це прекрасно розуміють в Вашингтоні, Москві, Брюсселі та Києві.

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Джерело
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Теги: санкції експорт війна Китай путін Європа перемога конфлікт Володимир Зеленський Дональд Трамп

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