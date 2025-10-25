«СВО» чи війна? Впливовий російський політик викрив брехню Путіна

«Наша країна веде війну»: голова «Справедливої Росії» публічно дискредитував армію

Голова російської партії «Справедлива Росія – За Правду» Сергій Миронов зробив публічну заяву, яка формально підпадає під дію російського законодавства про «дискредитацію» збройних сил РФ. На з'їзді своєї партії Миронов відкрито назвав війну війною, а не «спеціальною військовою операцією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

У своїй промові Миронов заявив: «Я назову речі своїми іменами. Наша країна веде війну, так, така назва спеціальної воєнна операція і, звісно, ми маємо мобілізуватися».

Заяви, які відрізняються від офіційної кремлівської термінології щодо «СВО» (спеціальної воєнної операції), в Росії розцінюються як «дискредитація армії» та тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

За перше подібне висловлювання на громадян Росії накладаються штрафи за адміністративною статтею. Друге «порушення» стає підставою для порушення кримінальної справи.

