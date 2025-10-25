Головна Світ Політика
«СВО» чи війна? Впливовий російський політик викрив брехню Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«СВО» чи війна? Впливовий російський політик викрив брехню Путіна
фото: скріншот з відео

«Наша країна веде війну»: голова «Справедливої Росії» публічно дискредитував армію

Голова російської партії «Справедлива Росія – За Правду» Сергій Миронов зробив публічну заяву, яка формально підпадає під дію російського законодавства про «дискредитацію» збройних сил РФ. На з'їзді своєї партії Миронов відкрито назвав війну війною, а не «спеціальною військовою операцією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

У своїй промові Миронов заявив: «Я назову речі своїми іменами. Наша країна веде війну, так, така назва спеціальної воєнна  операція і, звісно, ми маємо мобілізуватися».

Заяви, які відрізняються від офіційної кремлівської термінології щодо «СВО» (спеціальної воєнної операції), в Росії розцінюються як «дискредитація армії» та тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

За перше подібне висловлювання на громадян Росії накладаються штрафи за адміністративною статтею. Друге «порушення» стає підставою для порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу».

Як відомо, рішення президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній стало першим серйозним ударом Вашингтона по енергетичному сектору Росії – ключовій складовій її економіки. Як повідомляє The Times, цей крок може завдати серйозної шкоди Кремлю, але навряд чи змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів без подальших заходів, передає «Главком».

Експерти вважають, що вирішальним чинником для припинення війни стане запровадження вторинних санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту – насамперед Китаю та Індії.

