Ракетний удар по Донеччині: під завалами знайдено загиблого (фото)

У ніч на 30 листопада російські окупанти шістьма ракетами С-300 одночасно вдарили по Покровському району Донеччини

За словами голови ОВА, станом на 10:00 під завалами ймовірно перебувають чотири людини

Під завалами будинку після масованого удару РФ по Новоградівці знайдено загиблого. Пошукова операція продовжується, шукають ще чотирьох людей, у тому числі дитину. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

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«На місці обстрілу житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка», – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, станом на 10:00 під завалами ймовірно перебувають чотири людини, з них одна дитина. «Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі розібрано 132 тонни будівельних конструкцій», – додав Мороз.

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Нагадаємо, у ніч на 30 листопада російські окупанти шістьма ракетами С-300 одночасно вдарили по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало десять осіб, серед них чотири дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.