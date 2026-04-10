Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій

Операції готувалися з урахуванням ризиків для цивільних, а ключову роль відіграли агенти всередині окупованих територій

Ексрозвідник Роман Червінський заявив, що українські спецслужби планували ліквідації ватажків бойовиків «Мотороли» та «Гіві» як цілеспрямовані операції з мінімізацією ризиків для цивільного населення. Про це ровідомляє «Главком» з посилання на його інтерв'ю журналісту Анатолію Куполу.

За словами Червінського, перша спроба ліквідації «Мотороли» відбулася біля лікарні, куди той регулярно приїжджав на процедури. «Ми спланували. Перший раз ми хотіли його знищити. Він їздив в лікарню, він був ранений в око, і він туди постійно їздив на процедури», – розповів він.

Для цього, за його словами, було встановлено вибуховий пристрій на маршруті виїзду з медзакладу. «Ми поставили прямо в лікарні, там була така зелена зона під час виїзду з території лікарні, поставили «монку» (Монка – радянська протипіхотна міна)», – зазначив Червінський.

Втім, спроба виявилася невдалою через технічні прорахунки. Згодом, за словами ексрозвідника, стало відомо, що в автомобілі могла перебувати вагітна дружина бойовика, що могло призвести до жертв серед цивільних. Після цього, за його словами, було змінено підхід до планування операції, щоб уникнути будь-яких ризиків для сторонніх осіб.

Зокрема, ліквідацію «Мотороли» організували в ліфті будинку, де він пересувався лише з охороною. «Там нікого крім нього немає. Він ходить з охороною, дві людини. Він нікого в ліфт не пускає», – розповів він.

Червінський також зазначив, що керівництво спершу скептично оцінювало можливість реалізації операції. «Керівництво думало, що це все якась нереалістична задача. Ну окей, займайтеся, то займайтеся. Отак і було. Коли все вийшло, вони такі були шоковані.», – сказав він.

Після ліквідації «Мотороли», за словами Червінського, інший ватажок бойовиків «Гіві» фактично перейшов у режим ізоляції та мінімізував пересування. Втім, українські спецслужби змогли дістатися і до нього. «Ми спланували іншу операцію [...] І він не зміг сховатися і там. Ми його достали і там», – заявив ексрозвідник.

Він підкреслив, що важливу роль у цій операції відіграла жінка з окупованої території, яка діяла з ідейних міркувань. «Ніяких грошей тоді не обговорювалося [...] Вона просто йшла через свої переконання внутрішні», – додав Червінський.

За його словами, ці операції стали поштовхом для розвитку підрозділів контррозвідки, які згодом сформували основу для подібних дій у різних українських спецслужбах.

«Моторола» (Арсен Павлов) та «Гіві» (Михайло Толстих) були одними з найвідоміших командирів проросійських бойовиків на Донбасі у 2014-2017 роках. Обидва брали участь у боях проти українських сил і були причетні до воєнних злочинів.

