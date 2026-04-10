Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій

glavcom.ua
Операції готувалися з урахуванням ризиків для цивільних, а ключову роль відіграли агенти всередині окупованих територій

Ексрозвідник Роман Червінський заявив, що українські спецслужби планували ліквідації ватажків бойовиків «Мотороли» та «Гіві» як цілеспрямовані операції з мінімізацією ризиків для цивільного населення. Про це ровідомляє «Главком» з посилання на його інтерв'ю журналісту Анатолію Куполу.

За словами Червінського, перша спроба ліквідації «Мотороли» відбулася біля лікарні, куди той регулярно приїжджав на процедури. «Ми спланували. Перший раз ми хотіли його знищити. Він їздив в лікарню, він був ранений в око, і він туди постійно їздив на процедури», – розповів він.

Для цього, за його словами, було встановлено вибуховий пристрій на маршруті виїзду з медзакладу. «Ми поставили прямо в лікарні, там була така зелена зона під час виїзду з території лікарні, поставили «монку» (Монка – радянська протипіхотна міна)», – зазначив Червінський.

Втім, спроба виявилася невдалою через технічні прорахунки. Згодом, за словами ексрозвідника, стало відомо, що в автомобілі могла перебувати вагітна дружина бойовика, що могло призвести до жертв серед цивільних. Після цього, за його словами, було змінено підхід до планування операції, щоб уникнути будь-яких ризиків для сторонніх осіб.

Зокрема, ліквідацію «Мотороли» організували в ліфті будинку, де він пересувався лише з охороною. «Там нікого крім нього немає. Він ходить з охороною, дві людини. Він нікого в ліфт не пускає», – розповів він.

Червінський також зазначив, що керівництво спершу скептично оцінювало можливість реалізації операції. «Керівництво думало, що це все якась нереалістична задача. Ну окей, займайтеся, то займайтеся. Отак і було. Коли все вийшло, вони такі були шоковані.», – сказав він.

Після ліквідації «Мотороли», за словами Червінського, інший ватажок бойовиків «Гіві» фактично перейшов у режим ізоляції та мінімізував пересування. Втім, українські спецслужби змогли дістатися і до нього. «Ми спланували іншу операцію [...] І він не зміг сховатися і там. Ми його достали і там», – заявив ексрозвідник.

Він підкреслив, що важливу роль у цій операції відіграла жінка з окупованої території, яка діяла з ідейних міркувань. «Ніяких грошей тоді не обговорювалося [...] Вона просто йшла через свої переконання внутрішні», – додав Червінський.

За його словами, ці операції стали поштовхом для розвитку підрозділів контррозвідки, які згодом сформували основу для подібних дій у різних українських спецслужбах.

«Моторола» (Арсен Павлов) та «Гіві» (Михайло Толстих) були одними з найвідоміших командирів проросійських бойовиків на Донбасі у 2014-2017 роках. Обидва брали участь у боях проти українських сил і були причетні до воєнних злочинів.

Нагадаємо, що чільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін заявив, що нібито перемога Росії у війні проти України вже не за горами. 

Читайте також

Вірменія поступово виходить із реальної участі в ОДКБ
Вірменія виходить із орбіти Росії?
4 квiтня, 22:22
Заяви Кремля про «два місяці» є неприйнятними за змістом, але зрозумілими за формою
Вікно переговорів закривається за кілька місяців: чому Кремль поспішає
4 квiтня, 23:33
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
15 березня, 13:03
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Іран відкрито оголосив про військову допомогу від Росії та Китаю
15 березня, 17:53
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що механізм має забезпечити притягнення до відповідальності Росію
Естонія приєдналася до угоди про спецтрибунал проти РФ
23 березня, 19:15
13 людей отримали поранення внаслідок атаки по Львову
Проросійський блогер поширив фейк про «базу найманців» у Львові
24 березня, 18:54
Головком Сирський перевірив оборону та скоригував дії підрозділів
Сирський побував на півдні та розповів про бої за населені пункти (фото)
26 березня, 12:39
Безпілотники атакували Волгоградську область: уражено завод
Безпілотники атакували Волгоградську область: уражено завод
27 березня, 05:18
Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам
Гераскевич звернувся до СБУ щодо відкриття справи проти олімпійського чемпіона
29 березня, 20:19

Суспільство

Паска від «Рошен» за 600 грн: великодній кекс перепродають в інтернеті (фото)
Паска від «Рошен» за 600 грн: великодній кекс перепродають в інтернеті (фото)
Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій
Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій
Як будуть вимикати світло 11 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 11 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
