Війна на Близькому Сході знову зажене світ на дистанційку? Аналіз The Guardian

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Через війну і нафтову кризу уряди можуть повернути дистанційну роботу
фото з відкритих джерел

Нинішня ситуація нагадує попередні глобальні кризи, коли саме дистанційна робота допомагала швидко скоротити витрати пального та стабілізувати економічну ситуацію

Світ може знову повернутися до масової дистанційної роботи через енергетичну кризу, спричинену війною на Близькому Сході. Про це пише The Guardian, аналізуючи рекомендації Міжнародного енергетичного агентства, пише «Главком».

Як зазначає видання, різке зростання цін на нафту та перебої з постачанням уже змушують уряди шукати способи швидко зменшити споживання пального. Одним із ключових рішень називають саме перехід на роботу з дому.

У МЕА прямо рекомендують: дистанційка може стати одним із найефективніших інструментів економії, адже зменшує використання автомобілів і навантаження на транспортну систему.

Загалом агентство підготувало 10 термінових рекомендацій для урядів, бізнесу та домогосподарств, щоб підготуватися до тривалих перебоїв на ринку енергоносіїв.

Окрім дистанційної роботи, серед ключових порад:

  • зниження швидкості на автомагістралях для економії пального;
  • активніше використання громадського транспорту;
  • спільні поїздки автомобілями;
  • обмеження руху авто у великих містах;
  • скорочення авіаперельотів.

The Guardian підкреслює, що йдеться не лише про тимчасовий крок, а про можливу відповідь на тривалу кризу. Агентство вже попередило: наслідки для енергетичних ринків можуть затягнутися, якщо ситуація в регіоні не стабілізується.

Видання також звертає увагу, що нинішня ситуація нагадує попередні глобальні кризи, коли саме дистанційна робота допомагала швидко скоротити витрати пального та стабілізувати економічну ситуацію.

Як повідомлялось, ормузька криза, спричинена блокуванням протоки з боку Ірану та стрімким зростанням цін на нафту, висвітлила кризу, в якій опинився президент США Дональд Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході.

Водночас оглядач Девід Сенгер для The New York Times писав, що у Вашингтоні вже кілька тижнів намагаються зрозуміти, коли саме Трамп вирішить завершити свою так звану «екскурсію» до Ірану, а саме так він сам називає цю військову кампанію.

Читайте також:

Читайте також

Екзоскелет дозволяє знизити фізичне навантаження на 30%
Українські десантники показали, як тестують бойові екзоскелети (відео)
20 березня, 18:28
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
16 березня, 01:45
Трамп спрогнозував, коли завершиться війна з Іраном
Трамп спрогнозував, коли завершиться війна з Іраном
10 березня, 04:59
Зеленський запропонував країнам Близького Сходу обмін
Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися
5 березня, 16:45
Блекаут у Багдаді
Через масштабні атаки в Іраку стався повний блекаут
4 березня, 19:42
Слідство встановило, що всі троє військових точно знали: перед ними був мирний житель
Вбивство мирного жителя у Гостомелі: повідомлено про підозру трьом військовим РФ
2 березня, 15:51
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN
1 березня, 04:19
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
1 березня, 03:26
Світ остаточно перестав бути двомірним
Україна між трьома центрами сили: яку стратегію обрати?
24 лютого, 16:56

Пальми, що квітнуть раз у житті. У Бразилії сталося рідкісне явище (фото)
Пальми, що квітнуть раз у житті. У Бразилії сталося рідкісне явище (фото)
Війна на Близькому Сході знову зажене світ на дистанційку? Аналіз The Guardian
Війна на Близькому Сході знову зажене світ на дистанційку? Аналіз The Guardian
Помер актор серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» Ніколас Брендон
Помер актор серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» Ніколас Брендон
Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном
Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці
Пташка з «Азовсталі» показалася у розкішному образі після схуднення (фото)
Пташка з «Азовсталі» показалася у розкішному образі після схуднення (фото)

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

