Війна на Близькому Сході знову зажене світ на дистанційку? Аналіз The Guardian

Через війну і нафтову кризу уряди можуть повернути дистанційну роботу

Нинішня ситуація нагадує попередні глобальні кризи, коли саме дистанційна робота допомагала швидко скоротити витрати пального та стабілізувати економічну ситуацію

Світ може знову повернутися до масової дистанційної роботи через енергетичну кризу, спричинену війною на Близькому Сході. Про це пише The Guardian, аналізуючи рекомендації Міжнародного енергетичного агентства, пише «Главком».

Як зазначає видання, різке зростання цін на нафту та перебої з постачанням уже змушують уряди шукати способи швидко зменшити споживання пального. Одним із ключових рішень називають саме перехід на роботу з дому.

У МЕА прямо рекомендують: дистанційка може стати одним із найефективніших інструментів економії, адже зменшує використання автомобілів і навантаження на транспортну систему.

Загалом агентство підготувало 10 термінових рекомендацій для урядів, бізнесу та домогосподарств, щоб підготуватися до тривалих перебоїв на ринку енергоносіїв.

Окрім дистанційної роботи, серед ключових порад:

зниження швидкості на автомагістралях для економії пального;

активніше використання громадського транспорту;

спільні поїздки автомобілями;

обмеження руху авто у великих містах;

скорочення авіаперельотів.

The Guardian підкреслює, що йдеться не лише про тимчасовий крок, а про можливу відповідь на тривалу кризу. Агентство вже попередило: наслідки для енергетичних ринків можуть затягнутися, якщо ситуація в регіоні не стабілізується.

Видання також звертає увагу, що нинішня ситуація нагадує попередні глобальні кризи, коли саме дистанційна робота допомагала швидко скоротити витрати пального та стабілізувати економічну ситуацію.

Як повідомлялось, ормузька криза, спричинена блокуванням протоки з боку Ірану та стрімким зростанням цін на нафту, висвітлила кризу, в якій опинився президент США Дональд Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході.

Водночас оглядач Девід Сенгер для The New York Times писав, що у Вашингтоні вже кілька тижнів намагаються зрозуміти, коли саме Трамп вирішить завершити свою так звану «екскурсію» до Ірану, а саме так він сам називає цю військову кампанію.