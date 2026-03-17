Генерал США після вечірки у Києві отримав струс мозку: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Генерал США Антоніо Агуто-молодший випив літр чачі у Києві та потрапив у скандал
фото з відкритих джерел

Деталі історії з’явилися у звіті інспектора Пентагону після службової перевірки

Американський генерал-майор Антоніо Агуто-молодший, який у 2024 році очолював Групу підтримки безпеки України (SAG-U), отримав струс мозку під час візиту до Києва після вечірнього заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Офісу генерального інспектора Міністерства війни США.

Згідно з документом, подія сталася 13 травня 2024 року під час дев’ятиденного робочого візиту генерала до України. Після вечері Агуто, за даними звіту, випив приблизно дві пляшки грузинської чачі (міцний алкогольний напій) по 500 мл.

Після заходу генерал впав і вдарився головою об стіну. Свідки зазначили, що того ж дня він мав зустріч із тодішнім державним секретарем США Ентоні Блінкеном, однак перед нею, за їхніми словами, поводився мляво та виглядав дезорієнтованим.

Під час поїздки до посольства США в Києві стався ще один інцидент. У звіті зазначено, що генерал знову впав і вдарився щелепою об бетон, пошкодивши одяг.

У документі описано, що на зустріч із Блінкеном він прибув «повністю розхристаним» і «не при собі». Окрім цього, у звіті згадується ще один інцидент, пов’язаний із робочими документами. За даними інспектора Пентагону, 4 квітня 2024 року генерал загубив комплект секретних карт, які використовувалися під час його роботи з українською стороною.

Це сталося під час повернення з України до Німеччини чартерним поїздом. Агуто забув тубус із картами у вагоні. Документи знайшли наступного дня та повернули через співробітників посольства США в Україні.

Антоніо Агуто-молодший на той момент очолював Групу підтримки безпеки України у німецькому Вісбадені. Структура координує підготовку українських військових, а також постачання та обслуговування озброєння для Збройних сил України.

 

