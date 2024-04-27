Китай і проблема завершення війни

Від самого початку американці не хотіли псувати стосунки з китайцями, і вважали, що його допомога РФ є мінімальною

Від самого початку війни Китай був союзником РФ. Але не від самого початку він брав в ній активну участь. Зрозуміло, що китайці щиро вірили у «Київ за три дні», і в їхній прямій допомозі потреби не було. Але після російських поразок у 22-му ризик того, що Путін може програти став дуже високим і Китай почав займати публічну активну позицію.

Втім, на мою думку, переломним моментом став демарш Пригожина. В цьому сенсі він дуже зіграв на руку Путіну, оскільки показав наскільки режим Кремля слабкий. Ця ситуація налякала китайців, що вони можуть дуже легко отримати в Росії режим, який піде на поступки Заходу в частині якраз китайських питань. Тому після цього Китай став не тільки допомогати заявами та економічно, а в тому числі приймає активну участь у розбудові російського ВПК. Наслідки цього ми дуже сильно відчуваємо зараз, коли знищення сотень одиниць російської техніки поки мало впливає на їх темпи штурмів.

Байден нарешті стурбувався проблемою Китаю. Від самого початку американці не хотіли псувати стосунки з китайцями, і вважали, що його допомога РФ є мінімальною. Вони закривали очі на мільярди китайських доларів за російську дешеву нафту в обхід санкцій, закривали очі на різні там політичні спільні заяви РФ і Китаю, і зараз коли розплющили, то перед ними постала вісь Москва-Пекін. Для розуміння масштабів, то обсяг торгівлі Росії і Китаю в 2021 році був $140 млрд, а в 2023 – $240 млрд, при чому ріст за 2023 склав 26%. Однак, Байден, девіз якого можна сформулювати «завжди пізно», і цього разу прокинувся запізно. На тлі американських виборів восени китайці не будуть ні про що домовлятись з ним.

Сьогодні Блінкен щось там додатково погрожував Китаю санкціями. Але зрозуміло, що за півроку до виборів домовлятись з тим, хто має великі шанси програти – смислу немає. Все, що робить Байден був смисл робити влітку минулого року, коли китайці розпочали активно допомагати російському ВПК. При чому враховуючи строки була б можливість досягти з китайцями компромісів по завершенню бойових дій в Україні і переходу до переговорів. Зараз же Байден себе в чергове підставив тим, що на тлі вимог Конгресу представити план завершення війни – цей план важко буде представити без врахування поведінки Китаю.