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Обстріл Черкащини: влада повідомила нові подробиці (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Черкащини: влада повідомила нові подробиці (фото)
Попередньо, окупанти вдарили ракетою «Іскандер-К»
фото: Ігор Табурець /Телеграм

 У Смілі було уражено цивільну інфраструктуру та пошкоджено залізничне сполучення

Вранці 25 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по місту Сміла Черкаської області. Унаслідок атаки пошкоджена залізниця та цивільна інфраструктуру. Попередньо, окупанти вдарили ракетою «Іскандер-К». Про це  розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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«Під ранок противник випустив одну ракету, попередньо це «Іскандер-К», по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було уражено цивільну інфраструктуру та пошкоджено залізничне сполучення. Крім того, ударом було пошкоджено адміністративні будинки, автіки та цивільне майно», – заявив речник.

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За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця зараз в місті триває ліквідація наслідків ворожої ракетної атаки по місту.

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«За допомогою до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації відмовились. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці. На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», – розповів Табурець.

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Він додав, що ремонтні бригади у Смілі вже сформовані. Найближчим часом очікуються будівельні матеріали для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків ворожого прильоту.

Як повідомлялося, у ніч на 25 квітня російські загарбники атакували Черкаський район. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, шість людей постраждали. 

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.  Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: війна Черкащина ворог залізниця окупанти

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