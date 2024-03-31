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Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Українці будуть нищити росіян, навіть після нашої Перемоги. І ось чому

glavcom.ua
Українські месники не дадуть жодному окупанту уникнути відповідальності за скоєне
фото: Depositphotos

Після двох років безперервності війна отримала свою велику ціну. Вона вимирюється кількістю жертв та літрів пролитої крові

Правду кажучи, перед великим вторгненням 2022 українська мізантропія по відношенню до росіян була фрагментарним і немасовим фактором. Переважна непасіонарна маса знала, що є росіяни, вони «з привітом», пихаті і ліниві, але їх існування особливо не обходило і не дуже цікавило.

Запущена російськими спецслужбами рамка «неонацизму» і «фа-зму», що буцімто квітне в Україні, за одну з цілей мала упередити формування тотальної ненависті до російського народу після розвʼязання цинічної війни. Путіну було також надважливо штучно розділити українську масу від еліти.

Це повинно було працювати так: все рівно ненавидіти росіян лячно, бо це буде підтвердженням існування «фа-зму». У потрібний момент українців можна було нарікти зомбованими малоросами, які забули про свою братсько-словʼянську ідентичність.

Паралельно з цим впроваджувався наратив «хороших росіян», дискусія щодо ставлення до російської культури, спроба кенселінгу колективної вини росіян за дії свого воєнного злочинця Путіна.

Після двох років безперервності війна отримала свою велику ціну. Вона вимирюється кількістю жертв та літрів пролитої крові. Тепер же українська ненависть стала константою справедливої кари, бажаним макротрендом сатисфакції та праведного гніву.

І коли випливає просто дика інформація про катівні, тортури та знущання з боку росіян на окупованих територіях – вже ніяких штучних та гуманістичних барʼєрів, перепон не буде в бажанні бачити справедливість.

Електрошокери, моріння голодом, відрізання геніталій, здійснені російськими силовиками по відношення до українців, повинні отримати публічне покарання. І зараз не лише про правові інструменти. Права на війні немає. Точніше воно є, але його немає…

Зараз збирається детальна інформація про всіх виконавців тортур, які із великим кайфом принижували українців за їх ідентичність. Про членів їх родин, жінок та дітей, родичів та оточення.

Всі вони розділяють психологічну відповідальність за звірства. Всі вони – колективні «путіни», які можуть стати ціллю українського громадського гніву, яких не буде жалко нікому. Ні великій масі українців, ні Путіну з його клікою.

Практика ізраїльських структур може показатись квіточками, адже Росія – велика територія, а деякі українці гарно розмовляють російською мовою і навчились влучно стріляти, кидати гранати, перерізати горлянку. І ні, це не шаблонний «фа-зм», про який будуть верещати росіяни, бо якось треба ж пояснити великій гнів українців.

Це буде звичайна словʼянська кревна помста. Від відчаю чи в імʼя справедливості.

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Теги: росіяни українці війна росія

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Олег Постернак

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