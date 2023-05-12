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У Запоріжжі пролунали вибухи: оновлено

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи: оновлено
фото з відкритих джерел

Станом на зараз у регіоні оголошена повітряна тривога

У ніч проти п'ятниці, 12 травня, пролунали вибухи в Запоріжжі. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне». 

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав мешканців не нехтувати сигналами про повітряну небезпеку й перебувати в укритті. 

Повітряну тривогу у Запоріжжі оголосили о 02:12. Сирена про відбій пролунала о 2:47.

Повідомлення про вибухи надійшли о 2:13.

Раніше повідомлялося, що минулої доби ворог знову гатив по мирних містах і селах Запорізької області – 70 обстрілів, внаслідок яких зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах.

60 разів ворог бив з артилерії, 5 з РСЗВ, наніс три авіаційні удари та один ракетний, здійснив одну атаку з БПЛА. Понівечено приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах.

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Теги: 2 травня майно ворог

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