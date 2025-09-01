Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Європейські рахунки за світло вищі за українські на 30%: експерт розвінчав фейк

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Європейські рахунки за світло вищі за українські на 30%: експерт розвінчав фейк
Харченко пояснив, що такі порівняння некоректні, адже європейські рахунки формуються з низки додаткових складових
фото: depositphotos.com

Реальні рахунки за електрику в Європі на третину більші, ніж в Україні – Харченко

В українському інформаційному просторі поширені маніпуляції щодо вартості електроенергії порівняно з Європейським Союзом. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Я часто беру зараз участь в дискусіях з промисловцями, які реально жаліються. От, в нас дуже дорога електрика. Намагаються фейкувати дуже часто ціни на електрику в Європі. Мене приколює, коли мені розповідають, що в Україні зараз дорожче, ніж в Європі. І показують ціну там ринку, умовно кажучи, на добу наперед», – зазначив експерт.

Харченко пояснив, що такі порівняння некоректні, адже європейські рахунки формуються з низки додаткових складових.

«А ще в них отут за транспортування, а ще отут в них за розподіл, а ще у них отут спеціальний податок на карбонові викиди. І так, раз, і раптом ціна в Європі стала на 30% вищою, ніж вони там показали в своєму графіку», – підкреслив він.

За словами експерта, українському бізнесу варто бути готовим до того, що дешевої електроенергії вже не буде, а рівень цін у середньостроковій перспективі наблизиться до європейського.

Раніше військовий Кирило Сазонов також наголосив, що насправді кінцеві тарифи на електроенергію в ЄС вищі за рахунок податків, оплати передачі та інших націнок.

Читайте також:

Теги: тарифи Європа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ написали, що Україна не дозволить хасидам щорічне паломництво до Умані: чи правда це
ЗМІ написали, що Україна не дозволить хасидам щорічне паломництво до Умані: чи правда це
Вчора, 23:01
Цього року Україну представляв гурт Ziferblat
Стало відомо, чи братиме Україна участь в Євробаченні-2026
25 серпня, 15:08
Зустріч стане нагодою підбити підсумки недавньої зустрічі європейських лідерів у Вашингтоні
G7 збереться, щоб підтвердити повну підтримку Україні
24 серпня, 12:56
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора
Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора України
23 серпня, 09:19
Затягувати мирні переговори можна скільки завгодно
Чому перспективи діалогу з Путіним примарні
22 серпня, 18:18
Макрон зробив нові заяви щодо України
Європейські військові мають допомогти Україні у наземних операціях – Макрон
19 серпня, 08:13
Вночі зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
10 серпня, 10:20
Марина Гладун і Тетяна Лазаренко
Українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
3 серпня, 17:33
Алхім каже, що поки не планує повертатися в Україну
«Повертатися не планую»: скандальна блогерка Алхім виїхала з України
2 серпня, 04:59

Економіка

Європейські рахунки за світло вищі за українські на 30%: експерт розвінчав фейк
Європейські рахунки за світло вищі за українські на 30%: експерт розвінчав фейк
Україна недоотримає 3 млн тонн зерна для експорту. Мінекономіки назвало причину
Україна недоотримає 3 млн тонн зерна для експорту. Мінекономіки назвало причину
Український ГМК втратив половину обсягів через війну – топ-менеджер «Метінвест»
Український ГМК втратив половину обсягів через війну – топ-менеджер «Метінвест»
Експерт оцінив вплив європейського вуглецевого податку на українських виробників
Експерт оцінив вплив європейського вуглецевого податку на українських виробників
Розкрадання європейських коштів на відбудові. Українців закликають активно «стукати»
Розкрадання європейських коштів на відбудові. Українців закликають активно «стукати»
Чи дорога електроенергія в Україні? Розбір експерта Українського інституту майбутнього
Чи дорога електроенергія в Україні? Розбір експерта Українського інституту майбутнього

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
62K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
18K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
14K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua