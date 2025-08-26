Нові заяви президента США Дональда Трампа: головне за ніч

Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів

Дональд Трамп завужив, що війна в Україні – це «війна з використанням дронів, якої раніше не було»

Президент США Дональд Трамп заявив про вивчення досвіду застосування дронів у війні в Україні, закликав Ізраїль завершити війну в секторі Гази, подумав про перейменування Пентагону. «Главком» зібрав головні події ночі проти 26 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп про застосування дронів в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ретельно вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні.

За словами Трампа, ця війна є найбільшою подією у військовій історії з часів Другої світової і являє собою «абсолютно нову форму ведення бойових дій».

Трамп зазначив, що війна в Україні – це «війна з використанням дронів, якої раніше не було». Він підкреслив, що США уважно аналізують цей досвід. За його словами, це «жорстока війна», що суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів.

Трамп закликає Ізраїль завершити війну в секторі Газа

Президент США Дональд Трамп закликає Ізраїль швидко завершити військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа, але при цьому продовжує підтримувати дії ізраїльської армії. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на слова Трампа, сказані ним під час зустрічі з президентом Південної Кореї.

Трамп зазначив, що конфлікт «має закінчитися якнайшвидше» через «голод та інші проблеми, гірші за голод», що призводять до загибелі людей. Він також згадав про «дуже серйозний дипломатичний тиск», який, на його думку, існує для припинення бойових дій.

Видання припускає, що заява Трампа про швидке врегулювання може бути пов'язана з планами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу розширити наземну операцію на місто Газа.

Трамп запропонував перейменувати Пентагон

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі 25 серпня заявив, що нинішня назва «Департамент оборони» звучить невдало. На його переконання, більш доречною була б назва «Департамент війни».

«Це прозвучало погано. Він сказав: «Сер, від імені Департаменту оборони». Оборони? Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад», – наголосив Трамп.

Американський президент зазначив, що не виключає можливості перейменування відомства.

США можуть ввести санкції проти ЄС

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти Європейського Союзу або його окремих посадовців. Причиною став європейський Акт про цифрові послуги (DSA), який, на думку США, обмежує свободу слова та створює фінансовий тягар для американських технологічних гігантів.

За інформацією Reuters, ймовірним кроком можуть стати візові обмеження для європейських чиновників, відповідальних за реалізацію цього закону. Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, американські посадовці вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах.

Відносини між США та ЄС і без того напружені через суперечки щодо тарифів та критику Вашингтона на адресу європейської політики щодо IT-компаній. Представник Держдепу не підтвердив інформацію про санкції, але зазначив, що США «з великою стурбованістю стежать за посиленням цензури в Європі».

Коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»?

30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 9 вересня у Лондоні. Про це повідомляє речник Міністерства оборони Німеччини.

Як зазначає речник Міністерства оборони Німеччини, засідання буде проведене у «змішаному форматі», проте порядок денний поки не розголошується.