Єврокомісія зупиняє виплати Ізраїлю через удар по Катару

Глава Єврокомісії пообіцяла підготувати державам пропозиції санкцій проти «екстремістських міністрів»

Єврокомісія зупиняє виплати Ізраїлю та ініціюватиме санкції проти окремих ізраїльських посадовців за ескалацію агресії проти Палестини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

«Ми призупинимо нашу двосторонню підтримку Ізраїлю. Ми припинимо всі виплати в цих сферах», – заявила голова Єврокомісії, уточнивши, що це не вплине на програми співпраці з ізраїльським громадянським суспільством чи центром «Яд Вашем».

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія також підготує державам пропозиції санкцій проти «екстремістських міністрів» та рекомендуватиме призупинити окремі торговельні положення партнерської угоди. Вона також закликала до негайного припинення вогню та анонсувала створення платформи для відновлення Сектору Гази.

«Наступного місяця ми створимо Групу донорів Палестини, включаючи спеціальний інструмент для реконструкції Гази. Це будуть міжнародні зусилля з регіональними партнерами. Мета Європи завжди була незмінною. Справжня безпека для Ізраїлю та безпечне сьогодення та майбутнє для всіх палестинців... В довгостроковій перспективі єдиний реалістичний мирний план – це план, заснований на двох державах. Жити пліч-о-пліч у мирі та безпеці. З безпечним Ізраїлем, життєздатною Палестинською владою та усуненням лиха ХАМАС», – каже глава Єврокомісії.

Варто зазначити, що наприкінці липня Єврокомісія пропонувала призупинити співпрацю з Ізраїлем у межах Horizon Europe, що могло позбавити ізраїльські компанії доступу до багатомільйонних грантів. Обґрунтуванням названо порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, що суперечить принципам чинної Угоди про асоціацію ЄС-Ізраїль.

Нагадаємо, Ізраїль здійснив атаку на керівництво ХАМАСу в Досі, Катар. Внаслідок атаки було ліквідовано головного переговорника ХАМАС Халіла аль-Хайя. Водночас Міністерство закордонних справ Катару у своїй заяві засудило ізраїльську атаку, яка, за його словами, була націлена на житлові будинки.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він не приймав рішення про удар Ізраїлю по Катару, а відповідальність за це лежить на прем'єр-міністрі Біньяміні Нетаньягу.