Колекторам заборонять телефонувати деяким особам: законопроєкт

Колекторським компаніям заборонять дзвонити та приходити до військових та членів їхніх родин під час воєнного стану та через пів року після його завершення. Відповідний законопроект № 7414 вже зареєстрований у парламенті. Його ініціаторами виступили декілька нардепів від «Слуги народу» та «Голосу».

Одна із авторок, Ольга Василевська-Смаглюк, пояснила, що Національний банк України, який здійснює нагляд за колекторськими компаніями, отримує скарги від військовослужбовців про те, що їм дзвонять колектори щодо повернення заборгованостей.

«Ніхто не має відволікати наших військових від їх основних обов’язків – захисту нашої батьківщини. Саме тому ми вирішили запропонувати механізм, за яким колекторам заборонено турбувати військових. Це не скасовує власне заборгованість, але відтермінує можливість взаємодії колектора з позичальником», – зазначила Василевська-Смаглюк.

Згідно з документом, колекторам не потрібно надавати жодних підтверджуючих документів про УБД, служить позичальник чи ні, чи мав поранення. І тому це може спричинити певні зловживання з боку невійськових людей.

«Ми вирішили до другого читання напрацювати з Генштабом механізм підтвердження статусу військового у боржника, але так щоб не надавати особисті дані колекторам. Не можна буде просто сфотографувати військовий квиток – колектори не мають знати, хто і де служить. Ми хочемо зберегти таємницю військової служби», – додала нардеп.

Нагадаємо, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустановиі колекторські компанії із простроченою заборгованістю. Також колекторські компанії тепер зобов'язані фіксувати кожну взаємодію з боржником за допомогою відео - та / або звукозаписуючого технічного засобу.