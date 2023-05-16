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Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

«Кинжал» в серце Путіну

glavcom.ua
Зброя, на яку так сподівався Кремль, виявилась не такою вже й грізною
колаж: glavcom.ua

Сьогодні російський диктатор ще раз отримав обухом по голові. І це ми ще не починали

Коли Україна 4 травня збила ракету «Кинжал», якій, як казали росіяни, «аналогов нет», це сприймалось як везіння і як випадковість. Коли сили ППО сьогодні вночі збили всі шість «Кинжалів», стало зрозуміло – росіяни вчергове збрехали і собі, і світу.

Ця ракета «нового покоління» була поставлена на чергування відносно недавно – у 2018-му році. Поставлена з великим пафосом – про неї повідомив сам путін, виступаючи зі зверненням до Федеральних Зборів.

Було заявлено, що ракета після запуску летить з гіперзвуковою швидкістю (перевищує швидкість звуку в 10 разів). І, мовляв, жодна система ППО в світі не здатна її збити, оскільки «Кинжал» постійно змінює траєкторію польоту.

Як бачимо, і тут збрехали.

Кількість ракет такого типу на початок повномасштабної війни була обмеженою (називають цифри до 4-5 десятків). За цей час вони застосовували «Кинжали» неодноразово, вперше – у березні минулого року. Сьогодні – впʼяте.

До появи системи «Patriot» ці ракети дійсно не мали шансів бути збитими. Як, зрештою, і більшість балістичних ракет подібного типу, оскільки ми не мали сучасних комплексів для відслідковування таких цілей.

Із західною зброєю та з підготовленими нашими захисниками (слава ЗСУ!) Україна стає більш захищеною і сильнішою, вчергове на практиці ламаючи російські міфи.

Сьогодні Путін ще раз отримав обухом по голові. І це ми ще не починали

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Теги: путін Україна ракета диктатор росіяни

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Віктор Шлінчак

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