Ворожий обстріл Києва: уламки ракети пошкодили зоопарк (відео)

Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали

Ніхто з тварин та працівників не постраждав

Сьогодні вночі, унаслідок обстрілу Києва російськими окупантами, на територію столичного зоопарку в Шевченківському районі впали уламки ракети. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

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Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було.

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«Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів. Так що приходьте заспокоїти і підтримати мешканців Київ Зоо!» – написав Кличко.

Як відомо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

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Крім того, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.