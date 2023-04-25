Le Monde: За рік в Україні вбито щонайменше 10 французьких солдатів

Починаючи 24 лютого 2022 року в Україні вбили щонайменше десять французів, які перебували у зоні бойових дій

Попри всі ризики французькі добровольці їдуть захищати Україну. Зараз в Україні воюють, щонайменше, 60-70 французьких солдатів, що входять до Інтернаціонального легіону. Про це пише французьке видання Le Monde.

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Видання поговорило із одним із добровольців легіону під псевдонімом П'єр, що воліє не показувати свого обличчя, адже готується до нового завдання в районі Бахмута, де він воює вже два місяці. «Нас дуже мало французів, які борються тут за свободу України та Європи. Зізнаюся, розчарований», – каже доброволець. Цей 30-річний колишній держслужбовець приєднався до лав ЗСУ на початку березня 2022 року, оскільки він «має особисті та дружні зв’язки з Україною», країною, яку він регулярно відвідує більше десяти років.

Лише третина французів має військову підготовку. Співрозмовник газети розповів, що до приїзду на українську територію він взагалі не мав досвіду участі у бойових діях. За його словами, багато хто шукає пригод, адреналіну та нестандартного способу життя.

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Коментуючи мотивацію іноземних волонтерів, П'єр зауважує, що «багато хто шукає тут пригод і адреналіну. «Це нетрадиційний спосіб життя, який ми шукаємо. Але не в будь-якій країні. Україна – причина, яка здається надто очевидною», – зазначив він.

За словами кількох членів Інтернеціонального легіону, сьогодні в Україні залишається від 60 до 70 французьких солдатів-добровольців. Цю цифру важко перевірити, оскільки більшість із них відмовляються йти на контакт із ЗМІ, а командування Інтернаціонального легіону не повідомляє про свою чисельність. При цьому видання зазначає, що останні місяці потік нових добровольців, зокрема із Франції вичерпується.

Нагадаємо, посли Франції та Польщі не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів для України – лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн. Про це пише Politico з посиланням на слова трьох дипломатів, знайомих із ситуацією.