Саміт на Алясці: чому республіканці вважають його успіхом, а демократи – провалом

Республіканці хвалять Трампа за «сильну позицію», а демократи обурюються через «занадто близькі» відносини з диктатором Путіним

Зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці викликала кардинально протилежні реакції в політичних колах США. Якщо Республіканська партія переважно підтримала президента, високо оцінивши його «впевнену поведінку», то демократи висловили обурення, звинувативши Трампа в занадто близьких стосунках з російським диктатором. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox News.

Республіканська партія: «Це був тріумф»

Члени Республіканської партії назвали зустріч успішною і навіть тріумфальною, стверджуючи, що Трамп продемонстрував силу і рішучість у захисті американських інтересів. Вони наголошують, що прямий діалог з Кремлем є єдиним шляхом до вирішення конфліктів.

«Президент Трамп абсолютно чітко дав зрозуміти, що Путін притиснутий до стіни, і я думаю, що він продемонстрував цю чіткість своєю ж першою дією, коли бомбардувальники B-2 пролітали над головою Путіна», – сказав член Палати представників Браян Маст, республіканець від Флориди.

Він додав: «Це було не випадково, очевидно. Те, що бомбардувальник B-2 пролітав над головою Володимира Путіна, було для нього сигналом, ніби президент Трамп каже: «Гей, це може мати дуже серйозні наслідки».

Як пише видання, республіканці згуртувалися навколо дій президента щодо саміту, а представник Енді Оглз, республіканець від штату Теннессі, оголосив у п'ятницю ввечері після завершення саміту, що має намір підготувати висунення кандидатури Трампа на Нобелівську премію миру.

Демократи: «Зрада американських інтересів»

Водночас представники Демократичної партії різко засудили Трампа. Їхня критика зосереджена на нібито «надмірній теплоті» і дружній атмосфері, яку Трамп створив на зустрічі, що, на їхню думку, підриває американську позицію і є зрадою інтересів для США.

«Дональд Трамп вкотре продемонстрував готовність підігравати Путіну. Його поведінка – намагання укласти угоду за рахунок України та європейських союзників, а не як захист національної безпеки США», – заявив один із конгресменів від Демократичної партії.

Коли зустріч розпочалася, член Палати представників, демократ від штату Вірджинія, Юджин Віндман, сказав: «Сам факт того, що Путін буде на американській землі, є для нього величезною перемогою».

Утім у Вашинтоні зійшлися на думці, що результати саміту будуть мати тривалі наслідки для обох країн.

Нагадаємо, довгоочікуваний саміт між президентами США Дональдом Трампом та Росії Володимиром Путіним, що відбувся в Анкориджі завершився без остаточної угоди про припинення війни в Україні. Незважаючи на інтенсивність переговорів, сторони не змогли досягти прориву.

Джон Болтон, колишній радник із національної безпеки президента США, заявив, що за підсумками зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стало ясно, хто здобув перемогу.