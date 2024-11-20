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Кияни поскаржилися на «дивний шум» у Києві. Реакція КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кияни поскаржилися на «дивний шум» у Києві. Реакція КМДА
У мережі припустили, що шум пов'язаний із роботою ТЕЦ
фото ілюстративне

Як пояснила столична влада, технологічний шум у Києві повʼязаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста

Кияни у мережі скаржаться на незвичайний шум, який чують мешканці правого берега столиці. Зокрема телеведуча Ірина Король поцікавилася, чи чують кияни дивний шум. «Питання до киян: ви чуєте цей дивний шум, який уже десь годину в Києві? Може хтось знає – що це?», – написала Король у Facebook.

Кияни поскаржилися на «дивний шум» у Києві. Реакція КМДА фото 1

Дописувачі під постом Король припустили, що шум пов'язаний із роботою ТЕЦ, яка спускає пару і він не несе загрози.

Кияни поскаржилися на «дивний шум» у Києві. Реакція КМДА фото 2


Як  пояснила пресслужба КМДА, технологічний шум у Києві повʼязаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Це невідʼємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання. Більш детальна інформація не надається з міркувань безпеки.

«Водночас ситуація жодним чином не несе загрози чи ризиків – це контрольований виробничий процес», – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, зранку, 20 листопада о 05:37 втретє за ніч у Києві оголошено тривогу. Раніше вночі 20 листопада о 03:05 у Києві було оголошено повітряну тривогу через рух безпілотників з Півдня. Також ввечері, 19 листопада о 23:20 у Києві також було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БпЛА.
 

Теги: ТЕС Київ кияни телеведуча

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