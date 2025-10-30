Головна Світ Політика
Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа
Президент США обіцяв, що накладе вето, якщо законопроєкт все ж дійде до Білого дому
фото: AP

Голосування відбулося після того, як Сенат виступив за скасування мит проти Канади й Бразилії

Сенат США проголосував за скасування запроваджених американським президентом Дональдом Трампом масштабних глобальних мит щодо союзників і партнерів Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Чотири сенатори-республіканці проголосували разом із демократами за двопартійну резолюцію щодо припинення дії підвищених мит для Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї. Резолюція голосувалася повторно – після того, у квітні вона була провалена в Сенаті. Тоді законодавці набрали однакову кількість голосів «за» та «проти», внаслідок чого знадобився голос віцепрезидента Джей Ді Венса, який не дав ініціативі реалізуватися.

Поки неясно, чи підтримає ухвалену в четвер резолюцію Палата представників, де зберігається суттєвий вплив президента Трампа на республіканську більшість.

Нагадаємо, Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».

Теги: тарифи Сенат США США

