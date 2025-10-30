Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа

Президент США обіцяв, що накладе вето, якщо законопроєкт все ж дійде до Білого дому

Голосування відбулося після того, як Сенат виступив за скасування мит проти Канади й Бразилії

Сенат США проголосував за скасування запроваджених американським президентом Дональдом Трампом масштабних глобальних мит щодо союзників і партнерів Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Чотири сенатори-республіканці проголосували разом із демократами за двопартійну резолюцію щодо припинення дії підвищених мит для Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї. Резолюція голосувалася повторно – після того, у квітні вона була провалена в Сенаті. Тоді законодавці набрали однакову кількість голосів «за» та «проти», внаслідок чого знадобився голос віцепрезидента Джей Ді Венса, який не дав ініціативі реалізуватися.

Поки неясно, чи підтримає ухвалену в четвер резолюцію Палата представників, де зберігається суттєвий вплив президента Трампа на республіканську більшість.

Нагадаємо, Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».