Міністр енергетики США розкрив деталі про випробування ядерної зброї

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Міністр енергетики США розкрив деталі про випробування ядерної зброї
Райт: Випробування, про які ми говоримо зараз, є системними. Це не будуть ядерні вибухи
фото: EPA/UPG

Міністр енергетики США Кріс Райт зазначив, що американці, які проживають біля ядерного полігону в Неваді, не побачать «грибоподібної хмари»

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Кріс Райт повідомив, що наразі заплановані ядерні випробування не передбачають детонації боєголовок. Про це інформує «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Випробування, про які ми говоримо зараз, є системними. Це не будуть ядерні вибухи. Ми називаємо це некритичними вибухами», – пояснив очільник міністерства.

За словами Райта, такі перевірки включають випробування «всіх інших компонентів ядерної зброї», крім власне ядерної начинки. Мета полягає в тому, щоб пересвідчитися, що ці частини мають «належну геометрію і здатні ініціювати ядерний вибух».

На запитання, чи варто очікувати жителям, які проживають поблизу американського ядерного полігону в Неваді, появи «грибоподібної хмари», Райт однозначно відповів, що їм не варто турбуватися.

Як повідомлялося, США планують повернутися до практики ядерних випробувань уперше за понад 30 років. Ідеться, зокрема, про можливість відновлення підземних тестів, що викликало занепокоєння у світі. 

Президент Сполучених Штатів підтвердив намір країни провести нові ядерні випробування – вперше з початку 1990-х. Водночас він не уточнив, чи йдеться саме про підземні вибухи, які активно проводилися в період Холодної війни.

«Ви дуже скоро дізнаєтеся, але ми проведемо деякі випробування», – заявив Дональд Трамп журналістам на борту літака Air Force One дорогою до Флориди. 

До слова, віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань.

Джей Ді Венс пояснив журналістам у Білому домі, чому адміністрація виступає за відновлення ядерних випробувань: «Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином».

