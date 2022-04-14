Антиукраїнська трійця

Про путінський «чорний інтернаціонал» у Європі

Що об'єднує цих різних політиків – французького президента Макрона, українського олігарха Медведчука, кума Путіна та німецького президента Штайнмаєра?

В них усіх різне виховання та походження. Усі троє погано знали одне одного. Усі вони народилися в різний час і зробили успішні політичні кар'єри, але їх об'єднує лише одно- любов чи страх перед президентом Росії Путіним та неповагу чи ненависть до України.

Макрон, Штайнмайер та Медведчук – це об'єктивно, путінський «чорний інтернаціонал» у Європі, який залишиться і після відходу Путіна.

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