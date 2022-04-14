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    Думки вголос

    Антиукраїнська трійця

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Франк-Вальтер Штайнмаєр, Віктор Медведчук, Еммануель Макрон - Антиукраїнська трійця
    Франк-Вальтер Штайнмаєр, Віктор Медведчук, Еммануель Макрон

    Про путінський «чорний інтернаціонал» у Європі

    Що об'єднує цих різних політиків – французького президента Макрона, українського олігарха Медведчука, кума Путіна та німецького президента Штайнмаєра?

    В них усіх різне виховання та походження. Усі троє погано знали одне одного. Усі вони народилися в різний час і зробили успішні політичні кар'єри, але їх об'єднує лише одно- любов чи страх перед президентом Росії Путіним та неповагу чи ненависть до України.

    Макрон, Штайнмайер та Медведчук – це об'єктивно, путінський «чорний інтернаціонал» у Європі, який залишиться і після відходу Путіна.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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