Чи зуміє Зеленський «приспати» Байдена?

На Зеленського може очікувати складна розмова?

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Недавно на встрече американского президента с премьер-министром Израиля Беннетом президент США Байден слегка задремал.

Теперь вопрос, какой президент Байден на американо-украинских переговорах нужен президенту Украины: задремавший во время шуток и оправданий Зеленского или бодрый, сурово распекающий гостя из Украины за отсутствие реформ, близость к олигархам, элитную коррупцию своего окружения?

Иначе говоря, что выгоднее президенту Украины Зеленскому во время его возможного визита в США – тяжелый разговор с американцами, с большими для себя последствиями или формальная, пустая встреча, как с канцлером Германии Меркель?

Джерело: блог Віктора Небоженка

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