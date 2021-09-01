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    Думки вголос

    Чи зуміє Зеленський «приспати» Байдена?

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться в Овальному кабінеті Білого дому&nbsp; - Чи зуміє Зеленський «приспати» Байдена?
    Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться в Овальному кабінеті Білого дому 
    Фото: ВВС

    На Зеленського може очікувати складна розмова?

    Мовою оригіналу

    Недавно на встрече американского президента с премьер-министром Израиля Беннетом президент США Байден слегка задремал.

    Теперь вопрос, какой президент Байден на американо-украинских переговорах нужен президенту Украины: задремавший во время шуток и оправданий Зеленского или бодрый, сурово распекающий гостя из Украины за отсутствие реформ, близость к олигархам, элитную коррупцию своего окружения?

    Иначе говоря, что выгоднее президенту Украины Зеленскому во время его возможного визита в США – тяжелый разговор с американцами, с большими для себя последствиями или формальная, пустая встреча, как с канцлером Германии Меркель?

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський президент
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    Чи зуміє Зеленський «приспати» Байдена?