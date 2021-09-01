Чи зуміє Зеленський «приспати» Байдена?
На Зеленського може очікувати складна розмова?
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Недавно на встрече американского президента с премьер-министром Израиля Беннетом президент США Байден слегка задремал.
Теперь вопрос, какой президент Байден на американо-украинских переговорах нужен президенту Украины: задремавший во время шуток и оправданий Зеленского или бодрый, сурово распекающий гостя из Украины за отсутствие реформ, близость к олигархам, элитную коррупцию своего окружения?
Иначе говоря, что выгоднее президенту Украины Зеленскому во время его возможного визита в США – тяжелый разговор с американцами, с большими для себя последствиями или формальная, пустая встреча, как с канцлером Германии Меркель?
Джерело: блог Віктора Небоженка