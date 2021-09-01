  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Лавров накинувся на Зеленського через заяву про найбрудніший російський газ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На думку Сергія Лаврова,&nbsp;Київ керується бажанням &laquo;штучно зберігати і нарощувати русофобську риторику&raquo; - Лавров накинувся на Зеленського через заяву про найбрудніший російський газ
    На думку Сергія Лаврова, Київ керується бажанням «штучно зберігати і нарощувати русофобську риторику»
    Фото з відкритих джерел

    Глава МЗС Росії каже, що «українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці»

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що висловлювання президента України Володимира Зеленського на історичні теми, або про «найбрудніший у світі» російський газ, робляться «не від великого розуму». Про це пише «Тасс» з посиланням на виступ Лаврова перед студентами у Москві.

    «Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їх споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно», – сказав глава МЗС Росії.

    За словами Лаврова, Київ керується бажанням «штучно зберігати і нарощувати русофобську риторику і діяльність, щоб утримувати Захід на позиціях підтримки української влади».

    Він упевнений, що українська влада «намагається грати на очевидному прагненні Заходу... намагатися виводити Російську Федерацію з рівноваги, дестабілізувати, відвернути увагу від вирішення найголовніших проблем».

    Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі із міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм заявив, що «російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції».

    Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

    Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

    Читайте також: Байден, Пентагон і NASA. Оголошено програму візиту Зеленського до США
    Теги: МЗС Росія газ міністр Сергій Лавров політика Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лавров накинувся на Зеленського через заяву про найбрудніший російський газ