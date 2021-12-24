Президент поміняв двох голів ОДА

Олег Синєгубов раніше очолював Полтавську ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 676/2021 про призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації. Про це інформує Офіс президента.

До призначення Олег Синєгубов очолював Полтавську ОДА.

Президент також підписав указ про тимчасове виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Дмитра Луніна, відповідний указ №674/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича», – йдеться у документі.

Глава держави відзначив, що працюючи на Полтавщині, Олег Синєгубов зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні, зокрема закінчити й запустити об'єкти-довгобуди, успішно пройти всі хвилі пандемії коронавірусу та забезпечити один з найкращих показників вакцинації в країні. Крім того, було започатковано низку нових проєктів та ухвалено стратегію розвитку краю.

«Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат – вагомі досягнення та розвиток», – сказав Володимир Зеленський, вручаючи Олегу Синєгубову службове посвідчення.

Президент також наголосив на важливості призначення фахового керівника у прикордонній області.

Олег Синєгубов зі свого боку зауважив, що розуміє, яка велика відповідальність чекає на нього на цій посаді, і запевнив, що докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.

«Я знайомий із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області», – зазначив він.

Олег Синєгубов народився 1983 року в місті Харкові. У 2004-му закінчив Національний університет внутрішніх справ. Доктор юридичних наук. Має стаж роботи понад 20 років. Зокрема, у 2000-2008 роках служив у органах внутрішніх справ, у 2008-2019-му працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах – від старшого викладача до декана факультету. Протягом останніх двох років Олег Синєгубов очолював Полтавську облдержадміністрацію.

Читайте також: