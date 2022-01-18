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    Думки вголос

    Президент Казахстану Токаєв вирішив перехитрити Путіна

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Путіну легше позбутися Токаєва, як президента Казахстану, ніж вивчити його ім'я - Президент Казахстану Токаєв вирішив перехитрити Путіна
    Путіну легше позбутися Токаєва, як президента Казахстану, ніж вивчити його ім'я

    Токаєв ризиковано вирішив грати в «справедливу багатовекторність»

    Мовою оригіналу

    Президент России Путин второй раз за неделю не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева. Тут явно какая-то психоаналитическая проблема, а не возрастной статус Путина.

    Видимо Путину легче избавиться от Токаева, как президента Казахстана, чем учить его трудное имя. Так и будет.

    Тут все логично, если Путин помог Токаеву избавиться от Назарбаева, а Токаев лихо избавился от российских войск в Казахстане, которые помогли ему захватить власть, то кто-то другой должен или может избавиться от хитроумного Токаева, который, теперь рискованно решил играть в «справедливую многовекторность» в своей внешней политике и антиолигархическую войну, в свою пользу, во внутренней политике.

    Путин такого не понимает.

    Он уже имеет дело с хитроумным Лукашенко, теперь и Токаев решил перехитрить Путина.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Казахстан
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    Президент Казахстану Токаєв вирішив перехитрити Путіна