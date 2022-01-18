Президент Казахстану Токаєв вирішив перехитрити Путіна

Токаєв ризиковано вирішив грати в «справедливу багатовекторність»

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Президент России Путин второй раз за неделю не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева. Тут явно какая-то психоаналитическая проблема, а не возрастной статус Путина.

Видимо Путину легче избавиться от Токаева, как президента Казахстана, чем учить его трудное имя. Так и будет.

Тут все логично, если Путин помог Токаеву избавиться от Назарбаева, а Токаев лихо избавился от российских войск в Казахстане, которые помогли ему захватить власть, то кто-то другой должен или может избавиться от хитроумного Токаева, который, теперь рискованно решил играть в «справедливую многовекторность» в своей внешней политике и антиолигархическую войну, в свою пользу, во внутренней политике.

Путин такого не понимает.

Он уже имеет дело с хитроумным Лукашенко, теперь и Токаев решил перехитрить Путина.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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