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Вірменія закликала ООН направити миротворців у Нагірний Карабах

Діана Гасюк
glavcom.ua

Глава МЗС Вірменії закликав до створення можливості для розміщення миротворчих сил під мандатом ООН з метою забезпечення стабільності та безпеки в регіоні

Вірменія звернулася до Ради безпеки ООН із пропозицією направити миротворчий контингент ООН у Нагірний Карабах. Про це заявив глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян на виступі у Раді безпеки ООН.

Глава МЗС закликав до створення можливості для розміщення миротворчих сил під мандатом ООН з метою забезпечення стабільності та безпеки в регіоні. Також було запропоновано негайно розгорнути міжвідомчу місію ООН у Нагірному Карабаху з метою проведення моніторингу прав людини, аналізу гуманітарної ситуації та оцінки загальної безпеки в регіоні.

Він також наголосив на необхідності виведення представників армії та правоохоронних органів Азербайджану з населених пунктів Карабаху для запобігання паніці та провокаціям.

Водночас глава МЗС Азербайджану, Джейхун Байрамов, підкреслив під час засідання, що Баку діяло в Карабаху відповідно до статуту ООН.

Нагадаємо, що 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.

До слова, під час обстрілу в Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту. 

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Теги: Нагірний Карабах Міноборони

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