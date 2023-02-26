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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Зеленський поки що не готовий вдруге стати президентом

glavcom.ua
Як тільки закінчиться війна, Захід різко змінить тон щодо Зеленського

Своєї справжньої Партії Зеленський не має, ЗМІ гратимуть на два фронти, силовики саботуватимуть

Прес-конференція показала, що поки що Зеленський ще не готовий вдруге стати президентом. На одній ненависті Зеленського до Порошенка, але за уважності до побажань Коломойського, далеко не виїдеш.

Тим більше, що всю виборчу кампанію Зеленському згадуватимуть чотирирічне безроздільне правління могутнього фаворита Єрмака, який поїде на час виборів кудись у Оман чи ОАЕ.

Своєї справжньої Партії Зеленський не має, ЗМІ гратимуть на два фронти, силовики саботуватимуть. Нагромаджені на вибори гроші швидко таїтимуть. Зеленському залишається лише сподівається на успішну експлуатацію іміджу Переможця війни, за який буде велика конкуренція.

Можна, звісно, сподіватиметься на обіцяну міжнародну підтримку на виборах, але це скоріше самообман. Як тільки закінчиться війна, Захід різко змінить тон щодо Зеленського і стане або суворим учителем, або навіть наглядачем.

У таких умовах просто сфальшувати вибори буде важко, але можливо.

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Джерело
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Теги: вибори Володимир Зеленський Андрій Єрмак президент

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