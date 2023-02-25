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Зеленський повідомив про болісні бої на Донбасі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський повідомив про болісні бої на Донбасі
Глава держави зауважив, що 25 лютого – професійне свято українських військових авіаційних інженерів
фото: Офіс президента

Президент відзначив роботу українських захисників

Президент України Володимир Зеленський повідомив про жорсткі і болісні бої на Донеччині й Луганщині, а також відзначив роботу українських бійців на різних напрямках. Про це глава держави сказав у відеозверненні 25 лютого.

«Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої», – наголосив Зеленський.

«Я дякую кожному нашому воїну, всім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за потужний результат на сході. Результат на сході, щоб як наслідок ми мали результат на всіх інших напрямках», – зазначив президент.

Він відзначив бійців 56-ї окремої мотопіхотної бригади та 77-ї окремої аеромобільної бригади за героїзм, результативність на Бахмутському напрямку: «Молодці, хлопці!»

«Артилеристи 55-ї бригади «Запорізька Січ», морпіхи 35-ї окремої бригади імені контр-адмірала Остроградського, піхотинці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гандзюка та 72-ї окремої бригади імені Чорних Запорожців, а також десантники 79-ки – усі на Донбасі – я дякую вам, хлопці, за гідну відсіч ворогу!» – проголосив Зеленський.

Він також подякував особливо усім військовослужбовцям Інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ: «Усім тим, хто працює на землі, щоб Україна перемагала в небі».

Глава держави зауважив, що 25 лютого – професійне свято українських військових авіаційних інженерів. Президент сказав, що це люди, чию фаховість, надійність повністю підтвердила українська здатність боронити небо.

«Я дякую всім, хто робить цей інженерно-авіаційний внесок у наближення нашої перемоги! Слава кожному й кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто допомагає захищати Україну від російської агресії!» – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, ситуація у Бахмуті важка, йдуть пекельні бої. Ворог тисне та обстрілює місто «Градами», артилерією.

Раніше командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до Бахмута та відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто від ворогів. 

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що російські окупаційні війська біля Бахмута на Донеччині змінюють тактику бою. 

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента свято

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