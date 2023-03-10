Експерт розказав, як Росія створювала міф про «поганих бандерівців»

За створення ворогів відповідало 5-те управління КДБ СРСР

До 1939 року люди в СРСР нічого не знали про «бандерівців». СРСР придумав цей міф, бо українці почали чинити опір радянізації, що призвело до необхідності створення з них ворогів. Про це заявив експерт медіацентру «Одеська політична платформа» Юрій Христензен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До 1939 року громадянин Польщі Степан Бандера відбував довічне ув'язнення у польській в'язниці в Бресті. Вступ СРСР до Другої світової війни 17.09.1939 призвів до того, що охорона в'язниці розбіглася, і в'язні вийшли на волю. У радянському міфі ці події 1939 року називалися «Визвольним походом Червоної Армії до Західної Білорусі та Західної України». Але «звільнені» українці та білоруси чинили опір радянізації, тому пропаганді потрібно було викривити їхній образ.

Наприклад, у 1954 році на кіностудії Горького вийшов пропагандистський фільм «Про це забувати не можна» з екранізованою біографією спецкора газети «Радянська Україна» Ярослава Галана, який паплюжив греко-католицьку церкву та викривав «жовто-блакитний буржуазний націоналізм». Галана було вбито у Львові в 1949 році, і згодом його героїзувала радянська пропаганда.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Незважаючи на те, що фільм було знято 70 років тому, у ньому легко впізнаються тези сучасної кремлівської пропаганди, яка обґрунтовує агресію проти України: агресивний Захід будує підступні плани проти СРСР; Заходу продалися підлі українські буржуазні націоналісти; Радянський Союз виступає за мир; радянські люди не мають страху, бо за ними подвиг Сталінграда», – зазначив Христензен.

Міф про бандерівців ретельно вибудовувався і в військовій прозі, яка була популярною після війни. В архівах КДБ, в записках цензора військової прози знаходимо інформацію, що в одну з книг про війну КДБ вставило 60 посторінкових правок. Ще один приклад: двічі герой СРСР, командир партизанського загону Олексій Федоров пише книгу. В архіві КДБ зберігся документ, в якому зазначена вказівка: на такій-то сторінці «доцільно вставити фразу «ОУН була організацією фашистського типу, яка співпрацювала з нацистами». Якщо ви відкриєте книгу Федорова на цій сторінці, ви знайдете цю саму фразу.

«Так створювалася «правда» про війну, адже герой воював. А потім школярі писали твори за книгами радянських командирів і виростали з упевненістю, що їх діди воювали з «фашистами-бандерівцями». Пропаганді лише варто дістати зі старої комірки чергових ворогів, щоб у колективній пам'яті колишніх радянських школярів та їхніх нащадків ожили образи українських, грузинських, молдавських або будь-яких інших «фашистів», з якими Кремль чомусь вирішив вести війну», – пояснив експерт.

Чим більше нація чинила опір радянській окупації, русифікації, тим вище місце посідали «демони» цієї нації в пантеоні радянського культу ворогів. Чим більше сьогодні якась нація чинить опір контролю з боку Кремля, тим більша ймовірність, що її прирівняють до «фашизму», «нацизму», «тероризму» та інших «демонів» боку кремлівської пропаганди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5-те управління КДБ відповідало за створення ворогів та охоплювало всі сфери життя: ЗМІ, кіно, науку, мистецтво, освіту, релігію та навіть спорт. Зокрема, робота проводилася з творчими спілками, медичними та культурними установами, студентами та викладачами, об'єктами спортивного товариства «Динамо», релігійними організаціями, а також, проводилося кураторство над церквою

«Відомо, що ще в 1943 році, коли Сталін створював РПЦ, на установчий з'їзд не запросили жодного священника, який би не співпрацював з КДБ», – зазначив Христензен.

Експерт розповів, що в період гласності ув'язнювати людей стало моветоном, кількість посадок дисидентів помітно зменшилася. Але решта методів не змінилася. Так, за 1989 рік в КДБ звітували: «У 1989 році в республіканській та місцевій українській пресі було опубліковано понад 280 антинаціоналістичних статей та підготовлено 120 радіо- та телепередач».

У 1990 році КДБ України підготувало «комплексну програму заходів щодо стабілізації політичного становища в республіці». А саме: «Викривати антинародну діяльність ОУН-УПА, їхні зв'язки з нацистськими спецслужбами та каральними органами. Для цього організувати зустрічі співробітників КДБ із трудовими колективами, проводити пресконференції, сільські збори, перевидати книги Ярослава Галана, організувати показ документальних фільмів тощо».

«Зараз 5-те управління КДБ СРСР це – «Служба захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ». Методи та підходи при цьому не змінилися. Методички – ті ж самі. За потреби вони дістають із пропагандистської комірки образи ворогів і призначають їх як внутрішній опозиції, так і сусіднім країнам і народам», – стверджує Юрій Христензен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, кількість «іноземних агентів» та «недружніх держав» постійно зростає, як і популярність Сталіна та схожих сатрапів в очах більшості росіян. Нинішній президент РФ Володимир Путін, до речі, вийшов із 5-того управління КДБ СРСР, яке відповідало за створення ворогів.

Нагадаємо, що колишній КДБшник розповів про минуле та перспективи російського диктатора.