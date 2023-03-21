Шольц розповів, як з ним розмовляє Путін

Канцлер Німеччини дав зрозуміти, що між ним і Путіним зберігаються «кричущі відмінності в думках»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який раніше часто спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним, заявив, що президент РФ дуже чемний у телефонних розмовах із ним. Про це Шольц розповів в інтерв'ю Rheinische Post.

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За словами Шольца, він регулярно розмовляє з Путіним, а діалоги тривають годину-півтори.

«Це довгі розмови, іноді годину, іноді півтори години. Іноді німецькою мовою, іноді з перекладами. І так, Путін був ввічливою людиною в цих розмовах. Ми зверталися один до одного на ім'я», – сказав канцлер.

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Шольц дав зрозуміти, що між ним і Путіним зберігаються «кричущі відмінності в думках». Політик заявив, що солідарність західних країн допомагає протистояти агресії РФ.

«У нас спільна політична концепція із США. І Європейський Союз демонструє більше спільності, ніж це видно зовнішньому світу», – підсумував канцлер.

Нагадаємо, Шольц вважає, що російська війна проти України не закінчиться найближчим часом. Раніше Шольц заявив, що будь-які переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що йому не перемогти.