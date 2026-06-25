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Прем'єр Словаччини побачив лише один спосіб завершити війну в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем'єр Словаччини побачив лише один спосіб завершити війну в Україні
Фіцо заявив, що війна в Україні не має військового рішення
скриншот з відео

Роберт Фіцо заявив, що конфлікт не має військового вирішення, а Європейський Союз має активніше підтримувати мирні переговори

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що повномасштабна війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. За його словами, військового вирішення конфлікту не існує. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію конференції з відновлення України URC-2026, яка проходить 25-26 червня у польському Гданську.

«Я вважаю, що ЄС має підтримувати ініціативи миру. Ця руйнівна війна не має військового рішення і може припинитися лише за столом перемовин», – наголосив Фіцо.

За словами прем'єра, війна спричиняє значні людські страждання та масштабні руйнування, а її наслідки відчуваються далеко за межами України.

«Для Словаччини немає найкращої альтернативи, ніж повна повага до міжнародного права, яке базується на ключових положеннях Хартії ООН. Тому наш уряд закликає завжди до більших дипломатичних зусиль», – заявив він.

Фіцо також зазначив, що після останніх дискусій між європейськими лідерами дедалі більше держав-членів Європейського Союзу, на його думку, підтримують необхідність активізації дипломатичних зусиль.

Нагадаємо, що українську делегацію на конференції очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, до складу делегації увійшли представники українського бізнесу, державних компаній, громад, урядовці та парламентарі.

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Теги: Роберт Фіцо Україна росія

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