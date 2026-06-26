Prostor не закривається: компанія пояснила, що насправді відбувається

«Нуміс»: мережа працює у 119 містах і планує розвиватися – попри оптимізацію та закриття нерентабельних точок

Компанія «Нуміс», яка розвиває мережу магазинів краси та догляду Prostor, спростувала інформацію про ліквідацію мережі та відкликала листи про припинення роботи, які тижнем раніше розіслала партнерам та орендодавцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську раду торгових центрів.

Скандал навколо Prostor почався 20 червня, коли орендодавці мережі почали отримувати листи з датами закриття магазинів – процес мав починатися з 1 липня і тривати близько року. Причини рішення не розголошувалися. Видання All Retail тоді повідомило, що компанія «Нуміс» почне поступово закривати магазини по всій Україні.

Тепер мережа відкликає ці листи. За словами анонімного джерела Української ради торгових центрів, обізнаного з ситуацією, Prostor заявив про продовження роботи, а офіційні листи-спростування партнери отримають найближчим часом. Інше джерело уточнює: частину локацій все ж можуть закрити, однак повного виходу з ринку ритейлер не планує.

Оптимізація дала результат: продажі зросли на 20%

У пресслужбі «Нуміс» пояснили, що інформація про закриття з'явилася на тлі оптимізації бізнесу, яку компанія проводить із початку 2026 року. Вона передбачає перегляд операційних і комерційних процесів, скорочення витрат і закриття частини нерентабельних магазинів. За словами компанії, ці зміни вже дали результат: у травні середній обсяг продажів на одну торговельну точку зріс більш ніж на 20% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

«Мережа продовжує свою роботу. Компанія забезпечує роботою понад 2 тис. людей, магазини Prostor працюють у 119 містах України й планують розвиватися надалі», – повідомили у пресслужбі.

Комерційна директорка Prostor Ольга Бучковська зазначила, що вести бізнес в умовах війни непросто, однак компанії вдалося стабілізувати операційну діяльність. Після завершення оптимізації мережа планує представити оновлену бренд-стратегію та нове позиціонування.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що одна з найбільших мереж магазинів краси в Україні оголосила про припинення роботи. Тоді мережа назвала повідомлення про закриття передчасними.