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Польща вимагає від Євросоюзу €450 млн компенсації за зброю для України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Польща вимагає від Євросоюзу €450 млн компенсації за зброю для України
Самохідні установки армії Польщі
фото: Міноборони Польщі

Варшава бореться за повне відшкодування коштів

Між країнами Європейського Союзу спалахнула гостра суперечка про розподіл €6,6 млрд з Європейського фонду миру, які раніше блокувала Угорщина. Польща наполягає на повному поверненні коштів за вже передану Україні зброю. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі радіо RMF24, інформує «Главком».

За словами Томчика, Варшава розраховує отримати близько €450 млн компенсації за військову допомогу Україні і не згодна на скорочення виплат. Натомість Німеччина пропонує віддати ці гроші безпосередньо на нову підтримку української армії.

Головна проблема полягає в дефіциті бюджету фонду: держави-члени Євросоюзу сумарно подали заявки на €43 млрд, тоді як для розподілу доступні лише €6,6 млрд. Через брак фінансування голова європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала компроміс: виплатити країнам лише часткову компенсацію, а решту пустити на підготовку українських військових та нові закупівлі озброєння.

«Ці гроші – це наші гроші. На практиці менше цих грошей означає менше грошей на армію» – вважає Томчик.

У Польщі такий підхід розкритикували. Заступник глави Міноборони звинуватив Брюссель у спробі «змінити правила посеред гри» і підкреслив, що зменшення виплат прямо вдарить по польській армії. 

У німецькому Міноборони наголошують, що фонд створювався як механізм європейської солідарності. Схожу до Німеччини позицію займають і скандинавські країни. Франція також загалом підтримує пропозицію Каллас, хоча наполягає, щоб кошти на закупівлю озброєння витрачалися насамперед на продукцію європейських виробників.

«Країни, які першими надавали зброю, наприклад Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були враховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення розміру виплат, чого ж вимагають країни, які почали надавати допомогу пізніше, як-от Німеччина», – пояснив позицію Варшави польський міністр.

«Главком» писав, що Польща та Німеччина зайняли протилежні позиції щодо розподілу €6,6 млрд з Європейського фонду миру, які Угорщина розблокувала на початку червня: Варшава вимагає повернення коштів до національного бюджету, тоді як Берлін наполягає на передачі всієї суми Україні. 

Нагадаємо, 5 червня Угорщина несподівано зняла останню перепону для пакета допомоги Україні з Європейського фонду миру. Після зняття вето Будапештом €6,6 млрд були зараховані на рахунок Брюсселя – і саме їхній розподіл став предметом суперечки між країнами-членами ЄС.

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Теги: Варшава гроші зброя Україна Європарламент

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