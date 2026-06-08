Зеленський зустрівся зі Стармером, Макроном і Мерцом: підсумки

Лідери Британії, Франції та Німеччини зустрілися з українським президентом у Лондоні

Президент: Росія п'ять місяців поспіль втрачає понад 30 тисяч військових на місяць

Президент України Володимир Зеленський провів у Лондоні переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини та розповів про їхні результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нічне звернення глави держави.

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за підтримку.

Президент поінформував союзників про ситуацію на полі бою та втрати Росії. За його словами, вже п'ять місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових на місяць, і ці оцінки збігаються з даними партнерів.

«Росія на полі бою не перемагає, і наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію», – наголосив президент.

Двостороння зустріч зі Стармером: ракети для ППО і підготовка до зими

Окремо Зеленський провів двосторонні переговори зі Стармером. Президент поінформував британського прем'єра про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, а також про пріоритети захисту енергетики в рамках підготовки до зими.

Крім того, сторони узгодили спільні позиції напередодні самітів G7 і НАТО та зустрічей Коаліції охочих. Зеленський подякував Стармеру за організацію зустрічі у форматі Е3+Україна та за підтримку України.

Захист від балістики та роль Європи в переговорах

Окремою темою стала протиракетна оборона. Зеленський наголосив, що українські міста й громади потерпають від балістичних ударів, і захист від цих загроз залишається критичним пріоритетом.

Лідери також обговорили дипломатичні перспективи. Зеленський підкреслив, що для України завжди було пріоритетом мати сильний голос Європи на переговорах. За підсумками зустрічі сторони домовились, що команди попрацюють над наступними кроками.

«Важливо, щоб позиція та голос Європи в перемовинах були сильними. Дякую Британії, Франції та Німеччині за підтримку й готовність допомагати», – сказав президент.

Нагадаємо, напередодні Зеленський прибув до Лондона для зустрічей з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Раніше, 22 травня, президент проводив такі ж переговори у форматі Е3+Україна у зв'язку із загрозою з боку Білорусі – тоді лідери домовились, що радники з питань нацбезпеки зустрінуться найближчим часом.