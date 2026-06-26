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Польща зажадала захисту фермерів у разі вступу України до ЄС

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Польща зажадала захисту фермерів у разі вступу України до ЄС
Структура аграрного сектору в Україні та Польщі суттєво різниться
фото з відкритих джерел

Малішевська: правила вступу мають захищати дрібних фермерів і в Україні, і в ЄС

Процес вступу України до Європейського Союзу має супроводжуватися ухваленням правил, які захистять малих фермерів як в Україні, так і в країнах ЄС, зокрема в Польщі. Таку заяву зробила генеральна директорка Польської молочної палати Агнєшка Малішевська під час Конференції з відновлення України (URC-2026) у Гданську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

За словами Малішевської, під час вступу Польщі до Євросоюзу численні дрібні фермерські господарства та невеликі переробні підприємства не змогли адаптуватися до нових вимог і стандартів та були змушені припинити діяльність. Тому, на її переконання, інтеграція України має враховувати цей досвід і не допустити повторення подібного сценарію по обидва боки кордону.

«Потрібні такі правила, які не дадуть можливості знищити ні українських, ні польських малих фермерів. Польща під час вступу до ЄС втратила багато дрібних господарств і невеликих переробних підприємств, які не змогли витримати тягар нових стандартів і вимог», – сказала Малішевська.

Очільниця Польської молочної палати наголосила, що Україна перебуває лише на початку тривалого шляху до членства в ЄС. Попри це, за її словами, польська сторона підтримує євроінтеграційні прагнення Києва і готова ділитися власним досвідом адаптації до європейських вимог.

Водночас Малішевська звернула увагу, що українські та європейські аграрії вже конкурують між собою — як на ринках третіх країн, так і всередині Євросоюзу. На її думку, ситуація ускладнюється тим, що структура аграрного сектору в Україні та Польщі суттєво різниться: польське сільське господарство тримається на малих і середніх фермах, тоді як в Україні значну частку виробництва забезпечують великі агрохолдинги.

Окремо вона відзначила зростання імпорту окремих видів української аграрної продукції до ЄС після 2023 року, пов'язавши це як із наслідками повномасштабної війни, так і з високим виробничим потенціалом українського агросектору. На думку Малішевської, подальше розширення Євросоюзу має базуватися на прозорих правилах, статистичних даних і фактах — це дозволить забезпечити справедливу конкуренцію та збалансований розвиток аграрного ринку.

Нагадаємо, напередодні президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України до Європейського Союзу може створити проблеми для польського сільського господарства, оскільки українська агропродукція здатна стати серйозним викликом для місцевих фермерів.

До слова, у лютому 2024 року польські фермери, протестуючи проти імпорту української агропродукції, розсипали українське зерно на кордоні в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» — тоді Міністерство аграрної політики України рішуче засудило знищення збіжжя й запросило протестувальників ознайомитися з умовами роботи українських аграріїв.

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Теги: Кароль Навроцький правила президент Україна аграрії зерно Польща

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