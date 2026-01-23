Росія експортує нафту танкерами країни G7+

За даними аналітиків, танкери країн G7+ транспортували 74% російських нафтопродуктів

У грудні 2025 року більшість російських нафтопродуктів транспортували танкери країн G7+, тоді як частка «тіньового флоту» в експорті була значно меншою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Загалом у грудні в експорті російської сирої нафти та нафтопродуктів було задіяно 338 суден. З них 206 були танкерами країн G7+, а 132 – так званими «тіньовими» танкерами.

Згідно з дослідженням, танкери країн G7+ забезпечили 26% експорту російської сирої нафти, тоді як непідсанкційні «тіньові» судна – 6%. Найбільшу частку, 68%, перевезли підсанкційні «тіньові» танкери.

Щодо нафтопродуктів, залежність Росії від танкерів країн G7+ виявилася ще більшою: у грудні вони транспортували 74% російських нафтопродуктів. Підсанкційні «тіньові» судна перевезли 18% від загального обсягу, а ті, що не перебувають під санкціями, — 7%.

Якщо враховувати весь морський експорт сирої нафти та нафтопродуктів, то на танкери країн G7+ у грудні припало 43% усіх перевезень. Експерти CREA зазначають, що така ситуація свідчить про неефективність механізму граничних цін на російські нафтопродукти.

«Коли йдеться про експорт нафтопродуктів, Росія залишається дуже залежною від танкерів країн G7+, які у грудні перевезли 74% обсягів. Втім запроваджені граничні ціни настільки високі, що вони рідко обмежують доходи», – зазначають у CREA. Аналітики також наголошують, що часте застосування санкцій до російських «тіньових» суден змусило РФ знову активніше використовувати танкери, що належать країнам G7+ або застраховані в них.

Водночас «тіньовий флот» продовжує контролювати транспортування більшої частини російської сирої нафти. Крім того, значна кількість суден, які перебувають під санкціями, й надалі постачають нафту до портів у різних країнах світу, часто порушуючи обмеження ЄС та Великої Британії.

У CREA закликали запровадити повну заборону морських послуг для експорту російської нафти, закрити наявні лазівки та узгодити санкційні списки між країнами.

До слова, країни «Групи семи» та низка інших партнерів провели з Україною координаційну зустріч у форматі G7+ щодо її термінових потреб для стабілізації енергосистеми після російських атак.