Росія припиняє удари по Києву? Мережу заполонили чутки: що відомо

Україна неодноразово повідомляла, що готова до енергетичного перемирʼя, якщо його дотримуватиметься РФ

У мережі з’явилася інформація, що між Україною та Росією діє заборона на обстріли об’єктів енергетики

Уранці 29 січня в мережі почалася поширювати інформація про те, що нібито Російська Федерація отримала заборону на удари по будь-якій інфраструктурі України. Про це повідомляє «Главком».

У повідомленні так званих російських воєнкорів, які й почали поширювати цю інформацію, йдеться про те, що з 07:00 для збройних сил РФ нібито діє заборона на удари по будь-яких об’єктах у Києві та Київській області, а також по всій інфраструктурі України.

Допис у Telegram одного з так званих російських воєнкорів

Згодом засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев підтвердив цю інформацію, зауваживши, що заборона на удари стосується і Росії, і України. «Схоже, енергетичне перемир’я дійсно працює з обох сторін. Подивимось, як його виконуватимуть на практиці», – написав він.

Засновник Kraken повідомив, що енергетичне перемирʼя ймовірно діє

Тим часом Telegram-канал «Николаевский Ванёк», який за час повномасштабної війни набув неабиякої популярності, повідомив, що остаточного рішення про припинення ударів по енергетиці між сторонами немає. «Обстріли вони (росіяни – «Главком») припиняти не будуть, і навіть якщо їм дали якусь заборону зараз, на цьому етапі це поки що ненадовго», – пояснив він.

За даними Telegram-каналу «Николаевский Ванёк», сторони не змогли домовитися про остаточне перемирʼя

Варто зауважити, що наразі ні Міноборони Росії, ні Міністерство оборони України, ані інші офіційні джерела не коментували цю заяву.

Нагадаємо, газета Financial Times повідомляла, що США та Україна планували запропонувати Росії енергетичне перемир’я під час тристоронніх переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Варто зазначити, що за підсумками зустрічі ні про яке перемирʼя не згадувалося.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський неодноразово повідомляв, що погодиться на енергетичне перемир'я з Росією, якщо його дотримуватиметься Москва.