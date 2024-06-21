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Євросоюз визначив дату і час початку переговорів про вступ України та Молдови

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Євросоюз визначив дату і час початку переговорів про вступ України та Молдови
Зеленський неодразовано заявляв, що на сьогоднішній день Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС
фото з відкритих джерел

Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі

Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомило бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі. На 15:30 запланована міжурядова конференція з Україною, а на 18:00 – з Молдовою.

До слова, кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції – саме в цьому місяці завершується головування Бельгії в Раді ЄС.

Також Чехія ініціювала лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомляє ČTK.

Нагадаємо, на сьогоднішній день Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС. Україна розраховує на затвердження переговорної рамки і відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024.

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Теги: саміт Україна президент Європейський союз

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