Євросоюз визначив дату і час початку переговорів про вступ України та Молдови
Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі
Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомило бельгійське головування в Раді Євросоюзу.
Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі. На 15:30 запланована міжурядова конференція з Україною, а на 18:00 – з Молдовою.
🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024
This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:
· 15:30 - IGC with Ukraine
· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS
До слова, кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції – саме в цьому місяці завершується головування Бельгії в Раді ЄС.
Також Чехія ініціювала лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомляє ČTK.
Нагадаємо, на сьогоднішній день Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС. Україна розраховує на затвердження переговорної рамки і відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024.
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