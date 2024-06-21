Євросоюз визначив дату і час початку переговорів про вступ України та Молдови

Зеленський неодразовано заявляв, що на сьогоднішній день Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС

Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі

Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомило бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі. На 15:30 запланована міжурядова конференція з Україною, а на 18:00 – з Молдовою.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 - IGC with Ukraine

· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS June 21, 2024

До слова, кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції – саме в цьому місяці завершується головування Бельгії в Раді ЄС.

Також Чехія ініціювала лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомляє ČTK.

Нагадаємо, на сьогоднішній день Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС. Україна розраховує на затвердження переговорної рамки і відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024.