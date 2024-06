Євросоюз визначив дату і час початку переговорів про вступ України та Молдови

Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомило бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі. На 15:30 запланована міжурядова конференція з Україною, а на 18:00 – з Молдовою.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.



This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:



· 15:30 - IGC with Ukraine

· 18:00 - IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS