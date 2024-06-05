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Робота світлофорів при відключенні світла. Гендиректор Yasno повідомив сумну новину

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Робота світлофорів при відключенні світла. Гендиректор Yasno повідомив сумну новину
На запитання, чи можливо віднести світлофори до критичної інфраструктури Коваленко відповів, що не має уяви, як це зробити
фото з відкритих джерел

Сергій Коваленко: «Навіть не уявляю, як це зробити. Не думаю, що це технічно можливо. Це треба переробляти всю систему, витратити велику кількість часу та грошей»

В Україну із середини травня повернулися відключення світла. Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко розповів, що відбувається зі світлофорами у Києві. 

Гендиректор пояснив, що якщо будинок розташований на перехресті, то світлофор, розташований поряд, під час відключення електроенергії у будинку, не працюватиме.

На запитання, чи можливо віднести світлофори до критичної інфраструктури Коваленко відповів, що не має уяви, як це зробити.  «Навіть не уявляю, як це зробити. Не думаю, що це технічно можливо. Це треба переробляти всю систему, витратити велику кількість часу та грошей», – відповів гендиректор компанії Yasno.

Зазначається, що інтерв’ю із Сергієм Коваленком записувалося до останнього масштабного обстрілу енергетики, після якого ситуація в енергосистемі погіршилася.

Після стабільного проходження опалювального сезону в Україну із середини травня повернулися відключення світла. Ключова причина – відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

Нагадаємо, уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда поширює фейк, що нібито в Україні запустили телеграм-бот для доносів на сусідів, які не заощаджують електроенергію. Повідомляється, що на російських телеграм-каналах почала ширитись інформація, що в Україні у Тelegram, начебто, запустили «бот для доносів на сусідів, які не економлять електроенергію».

Читайте також: Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
Теги: будинок Україна відключення

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