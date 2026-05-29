У США в будинку стався вибух газу: розгорілася масштабна пожежа, є загиблі

28 травня у США у Даллісі стався потужний вибух газу, який повністю знищив двоповерховий багатоквартирний будинок і спричинив масштабну смертельну пожежу. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Трагедія відбулася якраз у той момент, коли пожежники прибули за викликом на місце події через скарги на витік газу. Пожежно-рятувальна служба міста підтвердила наявність загиблих, проте точну кількість жертв та зниклих безвісти наразі не називають, оскільки місія офіційно змінилася з рятувальної на операцію з відновлення тіл. Наразі десятки рятувальників продовжують розгрібати тліючі уламки, від яких практично нічого не залишилося, окрім обгорілого каркаса.

За попередніми даними, щонайменше чотирьох постраждалих госпіталізували до лікарень. Причиною катастрофи, за заявою газової компанії Atmos Energy, стало пошкодження трубопроводу сторонньою будівельною бригадою, яка проводила роботи поблизу будинку. Місцеві мешканці згадують, що сильний запах газу відчувався всередині будівлі ще напередодні вибуху. Сам момент детонації був настільки потужним, що в сусідніх будинках за квартал від епіцентру тремтіли стіни, зі стель падали речі, а у людей закладало вуха. Через загрозу нових вибухів подачу газу в усьому районі тимчасово заблокували.

У сусідній середній школі влада розгорнула центр возз'єднання сімей, куди масово звертаються родичі та друзі мешканців, які досі не можуть вийти з ними на зв'язок. Багато людей через раптовий вибух втратили все своє майно та домашніх тварин, встигнувши вибігти на вулицю лише в тому одязі, який був на них. На місці події разом із пожежниками продовжує працювати спеціалізована слідча група та представники газової компанії для встановлення всіх деталей трагедії.

Нагадаємо, 25 лютого, близько 18:00 у Львові на вулиці Ф. Ліста, 6 стався ймовірний вибух газу в житловому будинку.

Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх доправили до міських лікарень. За попередньою інформацією, загрози життю немає.

До слова, на Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків. За попередніми даними, 71-річний господар намагався розпалити плиту за допомогою газового балона, що і спровокувало детонацію. Внаслідок вибуху чоловік опинився під завалами власної оселі.