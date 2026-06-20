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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Цей орден Польща давала українському народу

glavcom.ua
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Зручно, коли сусід воює і не може відповісти

Поляки забрали орден за те, що ми бережемо памʼять про Героїв УПА.

Аргумент Навроцького простий, історія повинна лишатися застиглою картинкою, де Польща завжди жертва, а будь-яка чужа пам’ять про власну боротьбу автоматично загроза польській державності.

Зручна позиція, коли сусід воює і не може відповісти повноцінною дискусією, бо в нього зараз інші пріоритети, поки ракети летять на Київ

Цей Орден дали українському народу, а отже і забрали його теж у народу. Точніше за те що хочемо зберегти історичну пам’ять народу.

Але яке це має значення, коли польський виборець любить чути про Волинь більше, ніж про злочини росіян у Катині.

І насамкінець, без ордена Зеленський лишається президентом країни, яка щодня підтверджує державність боями, а не нагородами.

Навроцький лишається президентом країни, яка вирішила, що найважливіша новина тижня, це хто кавалер ордена, а не хто прикриває східний фланг НАТО ціною власної крові.

Кожен обрав те, що вважає цінним.

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Джерело
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Теги: історія Польща орден Україна Кароль Навроцький Володимир Зеленський

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Віктор Таран

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