Цей орден Польща давала українському народу

Зручно, коли сусід воює і не може відповісти

Поляки забрали орден за те, що ми бережемо памʼять про Героїв УПА.

Аргумент Навроцького простий, історія повинна лишатися застиглою картинкою, де Польща завжди жертва, а будь-яка чужа пам’ять про власну боротьбу автоматично загроза польській державності.

Зручна позиція, коли сусід воює і не може відповісти повноцінною дискусією, бо в нього зараз інші пріоритети, поки ракети летять на Київ

Цей Орден дали українському народу, а отже і забрали його теж у народу. Точніше за те що хочемо зберегти історичну пам’ять народу.

Але яке це має значення, коли польський виборець любить чути про Волинь більше, ніж про злочини росіян у Катині.

І насамкінець, без ордена Зеленський лишається президентом країни, яка щодня підтверджує державність боями, а не нагородами.

Навроцький лишається президентом країни, яка вирішила, що найважливіша новина тижня, це хто кавалер ордена, а не хто прикриває східний фланг НАТО ціною власної крові.

Кожен обрав те, що вважає цінним.