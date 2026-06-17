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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Полювання оголошено: перший танкер тіньового флоту РФ взято на абордаж

glavcom.ua
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Кадри висадки британського спецназу на танкер тіньового флоту РФ
фото: Міністерство оборони Великої Британії

Нові правила гри на морі. Захід узявся за тіньовий флот Росії

На вихідних відбулась подія, яку мало висвітили українські щ. А дарма. Протистояння навколо експорту російської нафти у ніч на 14 червня різко загострилось.

Елітні підрозділи Королівської морської піхоти Великобританії спільно з оперативниками Національного агентства з боротьби зі злочинністю взяли на абордаж нафтовий танкер Smyrtos у протоці Ла-Манш. Судно перевозило 100 тис. тонн російської сирої нафти сорту Urals із терміналу Усть-Луга до Індії. Воно стало першим в історії танкером тіньового флоту московитів  фізично захопленим Великобританією у своїх територіальних водах.

Шестигодинна військово-поліцейська акція готувалась в умовах суворої секретності та у тісній координації з французькою стороною. В операції були задіяні фрегат HMS Sutherland, мінно-тральний корабель HMS Ledbury, протичовновий літак далекого радіолокаційного виявлення P-8 Poseidon Королівських ВПС, а також вертольоти Морської авіаційної групи.

Нині танкер відконвойовано і примусово поставлено на якір біля південного узбережжя Англії під приводом розслідування екологічних ризиків і порушень безпеки.

Юридичним підґрунтям для штурму став міжнародно-правовий статус судна. Танкер Smyrtos раніше ходив під прапором Камеруну. Однак незадовго до інциденту Камерун у рамках масштабного очищення свого реєстру виключив судно з реєстру. Опинившись де-юре без прапора, судно позбулося суверенного імунітету, що дозволило Британії застосувати статтю 110 Конвенції ООН з морського права, яка надає право на огляд і арешт суден без громадянства.

Силовий арешт Smyrtos Лондоном логічно продовжує серію нещодавніх затримань танкерів Францією, включаючи перехоплення судна Tagor в Атлантиці, а також суден Deyna і Grinch.

Тож маємо важливий прецедент- країни Заходу переходять і до створення суцільного бар’єру у ключових вузьких місцях світової логістики, а саме у протоці Ла-Манш і Датських протоках.

Завдання-максимум полягає в тому, щоб повністю відрізати балтійські порти РФ від азійського ринку.

Сигнал британської влади спровокував миттєву реакцію судновласників. Відразу після штурму Smyrtos інші танкери тіньового флоту, зокрема Maini, Lion I та Sona, які йшли з російською нафтою, екстрено змінили курс, прагнучи уникнути входу в Ла-Манш.

Судна змушені переорієнтуватися на значно довший, небезпечний і економічно витратний маршрут в обхід Британських островів через Північну Атлантику або навколо Ірландії.

Створений прецедент неминуче спричинить вибуховий ріст вартості фрахту тіньових наливних суден, збільшення страхових премій і подовження плеча доставки. Це битиме по маржинальності російського експорту, частково нівелюючи доходи, що спрямовуються на фінансування військових потреб.

Епізод з танкером Smyrtos переводить протистояння на морі в площину прямого фізичного протиборства. Полювання на російський тіньовий флот, що налічує понад 700 виведених з-під західного контролю суден, офіційно оголошено.

Перед Москвою постає критичний виклик. Або виробити механізми асиметричної, зокрема військово-політичної відповіді на абордажні дії країн НАТО в міжнародних протоках (але на це немає фізичних засобів. Привіт «Бойкому, якого знищили українські дрони).

Або «утертись» і змиритися з поступовим задушенням і примусовим переформатуванням усієї карти морського експорту російської нафти.

Спостерігаймо за істерикою ромюсійстктз пропагандистів про чергові «червоні лінії» Це все що їм лишається за цих обставин.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корабель санкції росія

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