Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 30 травня 2026 року

Президент США Дональд Трамп залишив без ухвалення можливі домовленості з Іраном, безпілотники атакували Краснодарський край та Ростовську область.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 травня.

Краснодарський край потрапив під атаку безпілотників

У ніч на 30 травня безпілотники атакували Армавір у Краснодарському краї в РФ.

Вночі безпілотники атакували промислову зону Армавіру. Метою став об'єкт ТОВ «Південна нафтова компанія». БпЛА пошкодили територію нафтобази. На об'єкті розпочалася пожежа.

БпЛА вдарили по Ростовській області

Вночі 30 травня Таганрог у Ростовській області опинився під масованою атакою безпілотників.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав, що на території порту в Таганрозі внаслідок атаки БпЛА сталося загорання танкера, резервуару з паливом, адміністративної будівлі.

Трамп відклав рішення щодо домовленостей з Іраном

Президент США Дональд Трамп провів двогодинну зустріч у ситуаційній кімнаті Білого дому стосовно можливих домовленостей з Іраном, проте залишив її без ухвалення остаточного рішення. Про це повідомило високопоставлене джерело в американській адміністрації.

При цьому раніше у соцмережі Truth Social Трамп анонсував, що затвердить фінальне рішення саме під час цієї наради. Причини, через які президент США відклав рішення, залишаються невідомими.

Удар по Полтавщині

У кількох населених пунктах Полтавського району було зафіксовано прильоти та падіння уламків російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, приміщення місцевої амбулаторії, господарські споруди, автомобілі та мережі електропередач.

