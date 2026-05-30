Головна Світ Політика
search button user button menu button

Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дайджест новин, які сталися у ніч на 30 травня 2026 року 

Президент США Дональд Трамп залишив без ухвалення можливі домовленості з Іраном, безпілотники атакували Краснодарський край та Ростовську область.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 травня.

Краснодарський край потрапив під атаку безпілотників

У ніч на 30 травня безпілотники атакували Армавір у Краснодарському краї в РФ. 

Вночі безпілотники атакували промислову зону Армавіру. Метою став об'єкт ТОВ «Південна нафтова компанія». БпЛА пошкодили територію нафтобази. На об'єкті розпочалася пожежа.

БпЛА вдарили по Ростовській області

Вночі 30 травня Таганрог у Ростовській області опинився під масованою атакою безпілотників. 

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав, що на території порту в Таганрозі внаслідок атаки БпЛА сталося загорання танкера, резервуару з паливом, адміністративної будівлі. 

Трамп відклав рішення щодо домовленостей з Іраном

Президент США Дональд Трамп провів двогодинну зустріч у ситуаційній кімнаті Білого дому стосовно можливих домовленостей з Іраном, проте залишив її без ухвалення остаточного рішення. Про це повідомило високопоставлене джерело в американській адміністрації.

При цьому раніше у соцмережі Truth Social Трамп анонсував, що затвердить фінальне рішення саме під час цієї наради. Причини, через які президент США відклав рішення, залишаються невідомими.

Удар по Полтавщині 

У кількох населених пунктах Полтавського району було зафіксовано прильоти та падіння уламків російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, приміщення місцевої амбулаторії, господарські споруди, автомобілі та мережі електропередач.

Інші важливі новини:

Теги: пожежа вибух росія США Іран війна Дональд Трамп безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяви по Тайваню – це сигнал Трампа до Сі
Заяви Трампа про Тайвань. Який сигнал отримав Китай?
17 травня, 15:05
Наступні два роки можуть дати Росії ідеальну нагоду перевірити відданість Заходу НАТО
«Скоро щось станеться». Європа готується до нападу Росії – Politico
4 травня, 07:58
Українська артилерія та дрони завдали ударів по позиціях РФ
ISW: Українські війська просунулися на заході Запорізької області
7 травня, 08:00
Об’єкт російської нафтової промисловості в Пермі опинився під ударом безпілотників
Удар на 1500 км: стратегічний нафтовий вузол у Пермі знову у вогні (фото, відео)
7 травня, 11:17
Лукашенко спробував переконати, що «мода» на парад у Москві ще повернеться
Лукашенко визнав: кількість охочих їхати на парад до Путіна катастрофічно скоротилась
9 травня, 07:24
Олег Винник висловив свою позицію стосовно заборони російської мови
«Я б не забороняв». Олег Винник став на захист російської мови та натрапив на хейт
11 травня, 13:15
Чверть російського ринку облігацій опинилася під загрозою
Російський ринок облігацій наблизився до хвилі банкрутств
14 травня, 12:03
Рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка
На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік (фото)
27 травня, 13:01
Російські силові структури вперше опинилися в одному списку з найгіршими порушниками прав людини
Армія Росії потрапила до чорного списку ООН: що стало причиною
Вчора, 12:21

Політика

Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
Politico: Пентагон готує все необхідне для вторгнення на Кубу
Politico: Пентагон готує все необхідне для вторгнення на Кубу
США анулювали візу китайському журналісту після вислання репортерки NYT із Китаю
США анулювали візу китайському журналісту після вислання репортерки NYT із Китаю
NBC News: Іран міг збити американський винищувач F-15 китайською ракетою
NBC News: Іран міг збити американський винищувач F-15 китайською ракетою
Китай прогнозує подвоєння канадського експорту
Китай прогнозує подвоєння канадського експорту
Путін розповів, які втрати понесе Вірменія, якщо зблизиться з ЄС
Путін розповів, які втрати понесе Вірменія, якщо зблизиться з ЄС

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua