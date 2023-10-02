Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Революція на граніті. Перший крок до відновлення незалежності України

glavcom.ua
На площі Жовтневої революції (нинішній Майдан Незалежності) стояло студентське наметове містечко
фото з відкритих джерел

17 жовтня 1990 голодування завершилось перемогою студентів

33 роки тому Киів проснувся в іншій реальності.

На площі Жовтневої революції (нинішній Майдан Незалежності) стояло студентське наметове містечко.

В ньому знаходились чисельні студенти, які оголосили голодування, вимагаючи політичних змін в Країні.

Зараз важко оцінити мужність цього кроку... для нинішнього покоління намети, майдани, акціі, протести це частина їхнього повсякденного життя, а тоді це був вчинок...

Спробуйте зрозуміти, що подібних масових акцій «статичного протесту» в країні не було понад 70 років

При тодішній тоталітарній радянській системі, в учасників не було жодної гарантії, що не буде жорсткого розгону, а іх не посадять в тюрму

Але вони не злякались (привіт так званим протестам на північних болотах).

Пам’ятаю як 12 річним хлопцем бігав на них дивитись, висловлюючи слова підтримки і подяки.

У пам’яті збереглись молоді хлопці та дівчата, які лежали закутавшись у картаті ковдри, пили воду...

Але найбільше запам’ятались їх очі та енергетика перемоги, яка йшла від Містечка

17 жовтня 1990 голодування завершилось перемогою студентів.

Це був перший крок до відновлення незалежності України, це стала перша успішна революція на Майдані в новітній історії України.

Далі був Майдан і Революція Гідності.

Дякую всім причетним. Слава Україні!

Читайте також: «Революція на граніті» у Києві: акція, якій не змогла протидіяти влада СРСР. Архівні фото
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія студенти голодування революція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
20 вересня, 15:39
Аверкій Матвійович Гончаренко – український військовик, командир українських частин у бою під Крутами
Пам'яті Аверкія Гончаренка. Важливо згадувати власних Героїв
9 вересня, 16:32
Лермонтов загинув у безглуздій дуелі
З Росією станеться те, про що писав Михаїл Лермонтов
14 вересня, 20:20
Недобросовісний постачальник мав забезпечувати сухпаями Київський гарнізон
Сухпаї для ЗСУ: Міноборони судиться з недобросовісним постачальником
2 вересня, 15:19
За словами Лісового, рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, відкритого напередодні
Лісовий звільнив чиновника Міносвіти, який висміював незалежність України
14 вересня, 19:41
Прикраси носили як жінки, так і чоловіки
Були поширені навіть серед чоловіків: які прикраси носили за часів Київської Русі
21 вересня, 12:22
Фасади та навчальні аудиторії академії пошкодженні
Вибиті вікна, розтрощені аудиторії: у Києві уламки ракети пошкодили будівлю академії (фото)
21 вересня, 12:23
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
23 вересня, 01:04
Марш Слави Геро́їв – традиційна щорічна святкова хода, що приурочена до Дня захисника України та річниці створення Української повстанської армії
Святкування дня створення УПА: чому розсварилися українці
Сьогодні, 08:54

Віктор Таран

Революція на граніті. Перший крок до відновлення незалежності України
Революція на граніті. Перший крок до відновлення незалежності України
Воюватимуть усі? Чи дійсно це так
Воюватимуть усі? Чи дійсно це так
Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців
Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців
Про ціну перемоги та «військову звитягу» Радянського режиму
Про ціну перемоги та «військову звитягу» Радянського режиму
Перше травня у СРСР. Чим насправді було це свято
Перше травня у СРСР. Чим насправді було це свято
Ірландія стане членом НАТО?
Ірландія стане членом НАТО?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
12K
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
7716
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин
6872
Ілон Маск запостив цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні
6237
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5741
«9 рота. Частина друга»: окупант розповів, як знімав «кіно» про перемоги РФ на фронті

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту