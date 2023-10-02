Революція на граніті. Перший крок до відновлення незалежності України

17 жовтня 1990 голодування завершилось перемогою студентів

33 роки тому Киів проснувся в іншій реальності.

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На площі Жовтневої революції (нинішній Майдан Незалежності) стояло студентське наметове містечко.

В ньому знаходились чисельні студенти, які оголосили голодування, вимагаючи політичних змін в Країні.

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Зараз важко оцінити мужність цього кроку... для нинішнього покоління намети, майдани, акціі, протести це частина їхнього повсякденного життя, а тоді це був вчинок...

Спробуйте зрозуміти, що подібних масових акцій «статичного протесту» в країні не було понад 70 років

При тодішній тоталітарній радянській системі, в учасників не було жодної гарантії, що не буде жорсткого розгону, а іх не посадять в тюрму

Але вони не злякались (привіт так званим протестам на північних болотах).

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Пам’ятаю як 12 річним хлопцем бігав на них дивитись, висловлюючи слова підтримки і подяки.

У пам’яті збереглись молоді хлопці та дівчата, які лежали закутавшись у картаті ковдри, пили воду...

Але найбільше запам’ятались їх очі та енергетика перемоги, яка йшла від Містечка

17 жовтня 1990 голодування завершилось перемогою студентів.

Це був перший крок до відновлення незалежності України, це стала перша успішна революція на Майдані в новітній історії України.

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Далі був Майдан і Революція Гідності.

Дякую всім причетним. Слава Україні!