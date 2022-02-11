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    Думки вголос

    Ризики фальсифікації «виборів у смартфоні»

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    Застосунком &laquo;Дія&raquo; станом на сьогодні користуються вже понад 13 млн людей - Ризики фальсифікації «виборів у смартфоні»
    Застосунком «Дія» станом на сьогодні користуються вже понад 13 млн людей
    фото з відкритих джерел

    Жодна країна світу (крім Естонії) поки що не наважилась провести онлайн вибори

    Чому ідея Зеленського про роздачу майже 10 млн смартфонів та проведенням виборів он-лайн через додаток «Дія» може обернутися найвеличнішою аферою з фальсифікації виборів

    Давайте розбиратись.

    Декілька днів тому одні з найкращих ІТшників України опублікували документ, в якому вказали 22 загрози, які несе портал «Дія».

    Восьмий пункт звучить: Ризики фальсифікації «виборів у смартфоні»

    Безпосередньо Зеленський та Федоров неодноразово озвучували тези про їх головну мету – голосування на виборах через смартфон. Ймовірно, мається на увазі використання для цього додатку «Дія».

    Великий негативний досвід фальсифікацій під час традиційних виборів свідчить про великі ризики. А реалізація такої ідеї містить загрозу національній безпеці та спробу повалення конституційного ладу шляхом фальсифікації виборчого процесу онлайн.

    Загалом, під час онлайн-виборів неможливо забезпечити таємність голосування, голосування без примусу, та одночасно провести прозорий перерахунок голосів

    Жодна країна світу (крім Естонії) поки що не наважилась провести онлайн вибори.

    У квітні 2020 більше 80 керівників та провідних співробітників науково-дослідницьких організацій США, працівники наукових установ та провідних експертів, у тому числі такі всесвітньо відомі експерти як Брюс Шнаєр та Мартін Хеллман, звернулися відкритим листом до держсекретарів штатів та керівників виборчих комісій США з вимогою «утриматися від дозволу використовувати будь-яких систем Інтернет-голосування».

    В Естонії голосують онлайн близько 45% виборців.

    Але ця країна будувала власну модель онлайн-голосування близько 20 років, під ретельним контролем громадськості, місцевих політичних партій та представників Європейського Союзу.

    За цей час в системі онлайн-голосування було виявлено багато критичних вразливостей

    Вона постійно доопрацьовується найкращими фахівцями.

    Але наразі цей метод голосування працює на принципах, кардинально відмінних від додатку «Дія», а також на основі неймовірно високої довіри громадян до влади.

    Як бачите, провідні міжнародні та українські експерти (Sean Brian Townsend, Андрій Перцюх, Артем Карпинський, Кір Важницький, Олександр Мацько, Роман Хіміч, Костянтин Корсун та інші) прямо говорять – з великою ймовірність результати он-лайн виборів будуть сфальсифіковані.

    Хоча, можливо у цьому і є задумка влади, рейтинги якої постійно падають

    Тому перед тим як брати безкоштовний гаджети памятайте – безкоштовний сир буває лише у мишоловках.

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    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори Володимир Зеленський смартфон
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    Ризики фальсифікації «виборів у смартфоні»