Угорщина готова розблокувати кредит Україні за однієї умови

Будапешт пов’язав €90 млрд з відновленням постачання нафти через «Дружбу»

Переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Він зазначив, що очікує відставки чинного прем’єра Віктора Орбана разом із рішенням щодо зняття вето. «Мадяр заявив, що очікує, що Віктор Орбан, який йде у відставку, зніме своє вето на кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд, як тільки буде відновлено потік нафти ключовим трубопроводом», – йдеться у повідомленні.

Коментарі пролунали в інтерв’ю державному телебаченню після того, як на початку тижня Мадяр уже заявляв, що Угорщина не блокуватиме допомогу Україні. Водночас він уточнив, що Будапешт не планує брати фінансову участь у цьому кредиті, навіть у разі його розблокування.

Нагадаємо, що Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов.

Європейська комісія вже розпочала «негайну взаємодію» з Мадяром, закликаючи якнайшвидше відновити відносини з Україною та провести реформи, які роками блокував попередній уряд. Перемога Мадяра і усунення Орбана, відомого проросійським курсом, викликали хвилю оптимізму в ЄС і НАТО після тривалого періоду так званої «неліберальної демократії».