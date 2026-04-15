Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина готова розблокувати кредит Україні за однієї умови

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Мадяр висунув умову: кредит Україні в обмін на нафту
фото: Bloomberg

Будапешт пов’язав €90 млрд з відновленням постачання нафти через «Дружбу»

Переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Він зазначив, що очікує відставки чинного прем’єра Віктора Орбана разом із рішенням щодо зняття вето. «Мадяр заявив, що очікує, що Віктор Орбан, який йде у відставку, зніме своє вето на кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд, як тільки буде відновлено потік нафти ключовим трубопроводом», – йдеться у повідомленні.

Коментарі пролунали в інтерв’ю державному телебаченню після того, як на початку тижня Мадяр уже заявляв, що Угорщина не блокуватиме допомогу Україні. Водночас він уточнив, що Будапешт не планує брати фінансову участь у цьому кредиті, навіть у разі його розблокування.

Нагадаємо, що Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов. 

Європейська комісія вже розпочала «негайну взаємодію» з Мадяром, закликаючи якнайшвидше відновити відносини з Україною та провести реформи, які роками блокував попередній уряд. Перемога Мадяра і усунення Орбана, відомого проросійським курсом, викликали хвилю оптимізму в ЄС і НАТО після тривалого періоду так званої «неліберальної демократії».

Читайте також:

Теги: Угорщина Україна кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венс заявив, що пишається припиненням допомоги Україні
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
Сьогодні, 10:12
В Угорщині відбувся масштабний протест проти Орбана
В Угорщині відбувся масштабний протест проти Орбана
12 квiтня, 04:31
Глава держави на закритій зустрічі із журналістами підкреслив, що саме нафтодолари є основним джерелом спонсорування війни
Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план
10 квiтня, 09:30
Демограф назвав ключову проблему старіння населення України
Чи врятує Україну народжуваність? Демограф дав сумний прогноз
7 квiтня, 16:43
Орбан стверджує, що світ переживає серйозну енергетичну кризу, а Європа опинилася в небезпеці
«Ми повинні думати не про Путіна». Орбан вигадав, як завершити енергетичну кризу у світі
2 квiтня, 18:04
За словами Зеленського, 1 квітня мали б розпочатися роботи із забезпечення об’єктів критичної інфраструктури до зими
Україна може не встигнути підготуватися до зими через блокування кредиту на €90 млрд – президент
30 березня, 19:53
Четверта за добу повітряна тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
Четверта за добу повітряна тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
30 березня, 14:29
ЄС заморозив гроші для Угорщини через блокування допомоги Україні
Шантаж вийшов боком. ЄС заблокував фінансування Угорщини: подробиці
25 березня, 20:23
Угорщині висловили зауваження через російську мову прикордонників
Військовий та поет поскаржився на російську мову серед угорських прикордонників: чим закінчилася історія
19 березня, 12:25

Політика

Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Норвегії: про що домовилися
Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Норвегії: про що домовилися
Угорщина готова розблокувати кредит Україні за однієї умови
Угорщина готова розблокувати кредит Україні за однієї умови
Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО
Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані
США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані
Трамп прокоментував поразку Орбана на виборах в Угорщині
Трамп прокоментував поразку Орбана на виборах в Угорщині

Новини

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua