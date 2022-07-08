Пропагандистка Овсяннікова почала виправдовувати російський «Перший канал»

Марина Овсяннікова запевняє, що телеканал RT гірший від «Першого каналу»

Колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова заявила, що це медіа «не займається відвертими фейками», а знаменитий сюжет про «розіп’ятого хлопчика» на початку російської агресії проти України з’явився через «людський фактор». Про це російська пропагандистка сказала вона в інтерв’ю YouTube-каналу «Ходорковский Live».

Овсяннікова заявила, що коли у ефір вийшов сюжет про «розіп’ятого хлопчика», вона нібито була у відпустці.

«Відвертими фейками «Перший канал» не займається, які на колінах ліплять. Просто журналіст, який записав інтерв’ю, не перевірив його та видав в ефір», – сказала вона з посиланням на інформацію від колишніх колег.

Пропагандистка також висловила думку, що «Перший канал» нібито не такий пропагандистський як RT, тому що 50% доходів заробляє самостійно. За її словами, на RT витрачається багато бюджетних коштів, набагато більше, ніж на «Перший канал». Відповідно він більш одіозний пропагандистський монстр, зазначила вона.

Як розповіла Овсяннікова, через її ставлення до RT вона мала конфлікти з тодішнім чоловіком, який працює на цьому каналі.

Пропагандистка також запевнила, що «завжди мала ліберальні погляди», «слухала Ходорковського і Навального». Вона також наголосила на тому, що в реальному житті зустрічала підтримку, зокрема, й з боку українців, а вся «інформаційна війна та істерія є лише у соцмережах».

Раніше повідомлялося, що колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова була звільнена з роботи у німецькому виданні Die Welt. Згодом Овсяннікова оголосила про намір повернутися до Росії.

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.

Нещодавно Марина Овсяннікова спровокувала скандал своєю пресконференцією в Києві, яку спочатку анонсували, а потім скасували. Після цього російська телепрогандистка опинилася у базі «Миротворця».

Попри скасування пресконференції, Овсяннікова приїхала до України. Зокрема, вона побувала у рідній для себе Одесі, а потім відвідала Київ.